logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Pré-Carnaval de SP tem blocos de Ivete, Calvin Harris e Luísa Sonza

Emicida e Maria Rita estarão no Quintal dos Prettos
Mateus Crobelatti* - da Agência Brasil
Publicado em 06/02/2026 - 15:56
São Paulo
Carnaval de Rua 2026 - Rio 01/02/2026 - A cantora Ivete Sangalo - Centro - Rua Primeiro de Março SeráQAbre? - Foto: Alex Ferro / Riotur
© Alex Ferro / Riotur

Neste sábado (7) e domingo (8) os blocos invadem as ruas de São Paulo em desfiles que fazem parte do Pré-Carnaval 2026. A folia contempla todas as regiões da capital, com atrações que exploram diferentes gêneros musicais.

Entre os destaques estão nomes conhecidos como Ivete Sangalo (foto), Calvin Harris, Luísa Sonza e Emicida.

O principal destaque do sábado é o bloco de Ivete Sangalo. A cantora baiana se apresenta pela primeira vez no carnaval de São Paulo e traz uma seleção de músicas contemplando o pagode, axé e funk.

Os foliões poderão curtir o bloco ao som do novo lançamento da artista - Vampirinha- e os sucessos do último carnaval, como Macetando e Energia de Gostosa. O bloco da Ivete desfila no Parque Ibirapuera, com início da concentração às 9h e dispersão às 13h.

Ao trabalhar com o forró, Mariana Aydar apresenta um bloco no Ibirapuera. A dona de Te Faço um Cafuné e Preciso Do Teu Sorriso entra na folia com o tema Viva Pernambuco, capital do gênero que define a carreira da artista. O bloco começa às 11h.

Na Vila Olímpia, Tiago Abravanel e Wanessa Camargo animam o Bloco do Abrava. Com concentração às 11h, os cantores apresentam músicas clássicas do carnaval, como machadinha e axé.

Domingo

O domingo traz o DJ de música eletrônica Calvin Harris, na Consolação, às 11h. O escocês é famoso pelas colaborações com grandes artistas da música, como Rihanna, no sucesso das rádios We Found Love e Dua Lipa, com One Kiss. Também integram o bloco o cantor de sofrência Zé Vaqueiro e o vocalista da banda Aviões do Forró, Xand Avião.

Em Santo Amaro, Luísa Sonza apresenta o bloco Modo Surto. A cantora gaúcha chega com o pop e o funk para a folia, e canta o sucesso Motinha 2.0. Outros nove artistas também fazem parte do bloco: Melody, Gretchen, DJ Dennis, Felipe Amorim, Leo Foguete, Pocah, Puterrier, Viviane Batidão e Zaynaraa.

No Ibirapuera, Emicida e Maria Rita protagonizam o Bloco Quintal dos Prettos. Ele exalta o samba raiz e apresenta temas sobre ancestralidade e comunidade. A concentração está marcada para às 11h.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

Relacionadas
São Paulo (SP) 14/03/2025 - Blocos de samba tradicional brasileiro, judaico e andino se juntam no evento Bom Retiro em Festa: Carnaval das Culturas. Foto: Rosangela Carvalho/Divulgação
Pós-carnaval em São Paulo tem multiculturalismo e diversidade
Rio de Janeiro (RJ) 10/02/2024 – Foliões curtem o carnaval de rua no desfile do bloco Multibloco, com tema Anos 90, no centro da cidade. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Ocupação hoteleira para o carnaval no Rio está em 83,70%
Logo da Agência Brasil
Carnaval no Rio tem redução de 20% em crimes e aumento de prisões
Edição:
Kleber Sampaio
Carnaval 2026 São Paulo Blocos Folia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Carnaval de Rua 2026 - Rio 01/02/2026 - A cantora Ivete Sangalo - Centro - Rua Primeiro de Março SeráQAbre? - Foto: Alex Ferro / Riotur
Geral Pré-Carnaval de SP tem blocos de Ivete, Calvin Harris e Luísa Sonza
sex, 06/02/2026 - 15:56
17.11.2025. Guarulhos (SP) - Anúncio do 1º lote de entrega de Insulina Glargina Biomm/Fiocruz. Fotos: Rafael Nascimento/MS.
Saúde SUS inicia transição de insulina humana para a de ação prolongada
sex, 06/02/2026 - 15:26
Brasília (DF), 18/12/2025 – O ministro da fazenda, Fernando Haddad durante entrevista com setoristas do ministério. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Política Haddad pede que Congresso enfrente problema dos supersalários
sex, 06/02/2026 - 15:09
Escola Municipal Orsina da Fonseca Tijuca Rio de Janeiro - RJ Outubro 2022
Educação Abertas inscrições para 21ª Olimpíada de Matemática
sex, 06/02/2026 - 14:54
04/02/2026 - Pedro Arthur Turra Basso, durante inquérito policial. Foto: Frame/Inquérito Policial/ Polícia Civil do DF
Justiça STJ mantém prisão de piloto acusado de espancar jovem em Brasília
sex, 06/02/2026 - 14:35
Brasília (DF) 31/12/2024 – Customização de armas de fogo e treinamento em um clube de tiro. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Controle de armamentos não é prioridade dos estados, diz Sou da Paz
sex, 06/02/2026 - 14:26
Ver mais seta para baixo