logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Prédio desaba no Rio e mata uma mulher

Oito pessoas foram resgatadas com vida
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/02/2026 - 08:07
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 30/01/2026 – O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Maranhão) realizou, na tarde desta sexta-feira (30/1), uma audiência de conciliação para tratar da greve dos rodoviários na Região Metropolitana de São Luís. Não havendo sido celebrado acordo entre as partes, o desembargador Gerson de Oliveira Costa Filho determinou que 80% da frota de ônibus urbanos e semiurbanos voltem a circular. A audiência ocorreu no Salão Nobre do prédio-sede do TRT-16, no bairro Areinha, com a presença de todas as partes convocadas. Foto: Justiça do Trabalho-MA
© Corpo de Bombeiros-RJ

Um prédio de quatro andares desabou na madrugada desta segunda-feira (2) na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 298, no bairro do Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro, e matou uma mulher, identificada como Michele Martins, de 40 anos.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado. Mãe e filha de sete anos ficaram sob os escombros. A menina foi resgatada com vida perto das 6h30 e levada para o Hospital Souza Aguiar. A mãe foi retirada morta dos escombros.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Além delas, oito pessoas foram resgatadas com vida pela corporação, sendo uma delas encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho.

Mais de 50 militares e sete unidades operacionais atuam no local, incluindo especialistas do Grupo de Operações Especiais e alunos do Curso de Operações de Salvamento em Desastres com apoio de 12 viaturas.

Relacionadas
Brasília (DF), 29/01/2026 – Morre, no Rio, aos 77 anos, o cineasta Silvio-Da-Rin. Frame FGV
Morre, no Rio de Janeiro, aos 77 anos, o cineasta Silvio Da-Rin
Rio de Janeiro (RJ) 10/02/2024 – Foliões curtem o carnaval de rua no desfile do bloco Multibloco, com tema Anos 90, no centro da cidade. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Ocupação hoteleira para o carnaval no Rio está em 83,70%
Edição:
Kleber Sampaio
rio desastre morte prédio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Show host Trevor Noah speaks during the 68th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 1, 2026. REUTERS/Daniel Cole
Cultura Grammy 2026 é marcado por críticas a Trump
seg, 02/02/2026 - 11:16
Brasília (DF), 29/12/2025 - SISU - Sistema de Seleção Unificada. Foto: MEC/Divulgação
Educação Sisu: acaba hoje prazo de adesão de não selecionados à lista de espera
seg, 02/02/2026 - 11:05
Real Moeda brasileira, dinheiro Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Economia Mercado reduz previsão da inflação para 3,99% este ano
seg, 02/02/2026 - 11:00
FILE PHOTO: Mounjaro is displayed in a pharmacy in Provo. REUTERS/George Frey/File Photo
Saúde Reino Unido alerta para pancreatite associada a canetas emagrecedoras
seg, 02/02/2026 - 10:45
Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, durante entrevista coletiva em Moscou 18/02/2022 Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS
Internacional Rússia confirma nova rodada de negociações sobre a Ucrânia
seg, 02/02/2026 - 10:31
Tempestade, chuvas em São paulo, Raios, Vista geral da queda de raios sobre São Paulo e parte da cidade de São Bernardo
Geral SP registra desabamentos e quedas de árvore por chuva forte
seg, 02/02/2026 - 10:04
Ver mais seta para baixo