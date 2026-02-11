logo ebc
Princípio de incêndio atinge barracão da Grande Rio

Não houve vítimas, nem prejuízo material
Agência Brasil
Publicado em 11/02/2026 - 14:47
Rio de Janeiro
Carnaval 2024 - Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2024. - Grande Rio - Foto: Marco Terranova | Riotur
© Marco Terranova | Riotur

Um princípio de incêndio atingiu hoje (11) o barracão da escola de samba Grande Rio, na Cidade do Samba, na Gamboa, na região central do Rio de Janeiro.  A ocorrência foi controlada pela brigada de incêndio em ação conjunta com o Corpo de Bombeiros. 

Segundo a escola, o fogo teria começado em uma escultura no barracão, mas foi rapidamente contido e a situação normalizou-se em poucos minutos.

"Não houve feridos, nem qualquer prejuízo material. A Grande Rio reforça que o funcionamento do barracão segue normalmente", informou a escola. 

Na Cidade do Samba ficam os barracões das escolas de samba que desfilam no carnaval. É lá que são produzidas alegorias e figurinos. 

A Grande Rio desfilará no Sambódromo na terça-feira (17) de carnaval. O enredo da escola este ano é A Nação do Mangue, que homenageia o Manguebeat, movimento que surgiu no Recife na década de 1990 e exalta a cultura popular e o mangue como resistência, terreno fértil e fruto do sustento de muitas famílias. 

Edição:
Kleber Sampaio
Carnaval 2026 Rio de Janeiro Grande Rio Princípio de Incêndio
