Quatro regiões do país têm alerta de chuvas intensas até sábado (7)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, nesta quarta-feira (4), alerta de chuvas intensas com grau de perigo nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país. Alguns municípios do Sul têm também alerta de grande perigo, mas para uma onda de calor. Os avisos valem até sábado (7).

As regiões que serão atingidas por chuva forte também terão possibilidade de ventos intensos entre 60 e 100 quilômetros por hora (km/h), e volume de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora (mm/h). Nessas áreas, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

No Sudeste e Centro-Oeste, as chuvas devem ocorrer desta quarta (4) até sexta-feira (6). As pancadas acontecerão em quase todas as regiões e afetarão os estados de Goiás, Minas Gerais (região do Triângulo Mineiro, Zona da Marta e sul de Minas), Rio de Janeiro e partes do Espírito Santo. Em Mato Grosso, a parte sudeste será afetada, e em Mato Grosso do Sul, municípios ao centro e ao nordeste apresentam maiores riscos com a intensidade das chuvas.

No Nordeste, Ceará, Maranhão, Pará e Piauí serão atingidos por chuvas intensas, com possibilidade de volume de água entre 30 e 60 mm/h e 50 a 100 mm/dia.



No estado de São Paulo, municípios ao norte e ao nordeste, como Ribeirão Preto, Franca e São José do Rio Preto, serão afetados. A região leste – em cidades como São Paulo, São José dos Campos e Taubaté – também está sob alerta de chuvas intensas.

No Sul, as chuvas se concentram perto de Curitiba, capital do Paraná. Em Santa Catarina, os municípios ao nordeste, como Joinville, enfrentarão pancadas de chuva. O alerta é válido até quinta-feira (5).

O Sul está em alerta também, mas para uma onda de calor, com grau de grande perigo. Os habitantes do sul do Paraná, da região central e oeste de Santa Catarina e de grande parte do Rio Grande do Sul devem tomar cuidado ao sair na rua. As regiões apresentarão temperaturas 5ºC acima da média por período maior do que cinco dias. Há riscos à saúde também devido à baixa umidade.

Para quem vive nesses estados do Sul, a recomendação do Inmet é beber muito líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas do dia e exposição ao sol nas horas mais quentes.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior