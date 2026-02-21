logo ebc
Queda de asa delta mata homem e fere mulher no Rio

Perícia policial está no local analisando o acidente
Gilberto Costa – repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/02/2026 - 14:52
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 21/02/2026 - Soldados do Corpo de Bombeiros fazem atendimento após uma asa delta cair com duas pessoas. Foto: Anna Júlia Steckelberg/Divulgação
© Anna Júlia Steckelberg/Divulgação

Um homem morreu e uma mulher está gravemente ferida após queda de asa delta na praia de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro.

Socorrido na praia, o homem não resistiu ao acidente. A mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.

O Corpo de Bombeiros Militar não identificou as vítimas, nem deu informações sobre nomes, profissão e idades. Segundo a imprensa local, trata-se de um instrutor de asa delta e uma turista estadunidense.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h18 deste sábado para prestar socorro às duas pessoas. O auxílio foi prestado pelas delegacias da guarnição marítima de São Conrado e de Copacabana.

Perícia policial está no local analisando o acidente.

Edição:
Denise Griesinger
