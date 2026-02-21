Queda de asa delta mata homem e fere mulher no Rio

Perícia policial está no local analisando o acidente

Um homem morreu e uma mulher está gravemente ferida após queda de asa delta na praia de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro.

Socorrido na praia, o homem não resistiu ao acidente. A mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.

O Corpo de Bombeiros Militar não identificou as vítimas, nem deu informações sobre nomes, profissão e idades. Segundo a imprensa local, trata-se de um instrutor de asa delta e uma turista estadunidense.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h18 deste sábado para prestar socorro às duas pessoas. O auxílio foi prestado pelas delegacias da guarnição marítima de São Conrado e de Copacabana.

