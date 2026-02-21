Geral
Queda de asa delta mata homem e fere mulher no Rio
Perícia policial está no local analisando o acidente
Gilberto Costa – repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/02/2026 - 14:52
Rio de Janeiro
Versão em áudio
Um homem morreu e uma mulher está gravemente ferida após queda de asa delta na praia de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro.
Socorrido na praia, o homem não resistiu ao acidente. A mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.
O Corpo de Bombeiros Militar não identificou as vítimas, nem deu informações sobre nomes, profissão e idades. Segundo a imprensa local, trata-se de um instrutor de asa delta e uma turista estadunidense.
O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h18 deste sábado para prestar socorro às duas pessoas. O auxílio foi prestado pelas delegacias da guarnição marítima de São Conrado e de Copacabana.
Perícia policial está no local analisando o acidente.
