logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Registros de roubos de veículos em SP caem 41% em janeiro, segundo SSP

É a primeira vez em 26 anos que o número fica abaixo de dois mil casos
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/02/2026 - 16:44
São Paulo 
Trânsito de veículos na Rodovia Presidente Dutra
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Os registros de roubos de veículos no estado de São Paulo caíram 41% em janeiro, em comparação ao mesmo mês do ano passado. Foram 1.361 queixas no primeiro mês de 2026 ante 2.312, no mesmo período de 2025.  

É a primeira vez em 26 anos que o número de carros, motos e caminhões roubados no estado fica abaixo dos dois mil casos no mês de janeiro. 

Os dados, divulgados nesta quinta-feira (26), são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Os furtos de veículos caíram 12,9%, na mesma comparação: de 7.729 casos em janeiro de 2025 para 6.726 este ano. A marca foi a segunda menor da história para o mês.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

De acordo com a SSP, as reduções podem ser explicadas por ações da polícia no combate aos desmanches ilegais e à receptação.

“Os roubos e furtos de veículos acontecem porque há quem compre essas peças. Por isso é tão importante asfixiar a cadeia logística das peças clandestinas e sufocar esse mercado ilegal”, destacou o delegado Arnaldo Rocha, da 3ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas (Divecar).

Segundo dados da SSP, somente em janeiro, mais de três mil peças foram apreendidas pelas unidades especializadas da Divecar, que efetuou mais de 90 prisões relacionadas aos crimes no período.

 

Relacionadas
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Polícia de São Paulo faz operação contra roubo e receptação de celular
São Paulo (SP), 28/07/2025 - Polícia Militar de São Paulo. Foto: PMSP/Divulgação
Número de homicídios, estupros e latrocínios diminui em São Paulo
Edição:
Sabrina Craide
roubos de veículos São Paulo Segurança Pública
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 26/03/2025 - Alunos de escola no Itapuã, região administrativa do Distrito Federal. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Ensino fundamental atinge 99,5% de frequência; atraso escolar cai
qui, 26/02/2026 - 17:58
Brasília (DF) 18/06/2024 O Secretário Nacional de Segurança Pública, SENASP, Mário Luiz Sarrubbo, participa da abertura do 2º Encontro Nacional de Usuários da RedeMAIS 2024 Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política PL antifacção deixa de fora "andar de cima" do crime, diz Sarrubbo
qui, 26/02/2026 - 17:50
Brasília (DF), 26/02/2026 - Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS - 2025 (CPMI - INSS) realiza oitiva de empresário. O objetivo da comissão é investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas. Opresidente da CPMI - INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG); empresário Paulo Otávio Montalvão Camisotti; advogado do depoente Guilherme Silveira Coelho; advogado do depoente Vinicius Silva Conceição. Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Política Empresário se mantém em silêncio em depoimento à CPMI do INSS
qui, 26/02/2026 - 17:38
São Paulo (SP), 25/02/2026 - Ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, participa do leilão 1º bloco de arrendamentos a portuários, na B3. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Economia Governo prevê investimentos de R$ 226 mi em leilões de três terminais
qui, 26/02/2026 - 17:00
Trânsito de veículos na Rodovia Presidente Dutra
Geral Registros de roubos de veículos em SP caem 41% em janeiro, segundo SSP
qui, 26/02/2026 - 16:44
Senado da Argentina 07/03/2025 Comunicación Senado/Divulgação via REUTERS
Internacional Argentina e Uruguai aprovam acordo Mercosul-União Europeia
qui, 26/02/2026 - 16:38
Ver mais seta para baixo