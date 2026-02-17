logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Resgates no mar do RJ passam de mil. Veja orientações de segurança

O ideal é mergulhar apenas nas praias com bandeira verde
Tâmara Freire - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/02/2026 - 14:22
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro(RJ), 31/12/2024 - Praia cheia com palcos montados na areia da Praia de Copacabana no último dia do ano. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Mais de mil pessoas foram resgatadas por salva-vidas desde sexta-feira (13) nas praias do estado do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiro reforçou o efetivo de agentes em todo o litoral, já que o número de banhistas aumenta significativamente no período do carnaval.

Além disso, desde o início do verão, boa parte dos salva-vidas estão trabalhando em postos móveis, que podem ser reposicionados em pontos diversos nas praias, conforme o fluxo de banhistas e as mudanças nas condições do mar. Os agentes também contam com o auxílio de drones com alta resolução e câmeras térmicas, para facilitar a localização de pessoas em situação de emergência.

De acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, major Fábio Contreiras, para o banho de mar seguro é preciso que a população observe as bandeiras que indicam o nível de perigo do local. O ideal é mergulhar apenas nas praias com bandeira verde e perto de algum posto de salva-vidas.

"Em geral, a bandeira vermelha é um local onde nós temos uma vala, uma corrente de retorno na frente. Jamais mergulhar nesses locais. Se você for surpreendido por uma corrente de retorno, a recomendação principal é buscar nadar para os lados, até você conseguir voltar para a parte rasa da praia com a força das ondas. Se você não souber nadar, a orientação é acenar com os braços, porque os nossos guarda-vidas são treinados para identificar esse sinal e promover o seu socorro mais rápido possível"

O major também lembrou que o perigo aumenta à noite e com a ingestão de álcool:

"Álcool e mergulho não combinam. O nosso equilíbrio e o nosso reflexo ficam muito prejudicados e a chance de afogamento é muito grande. O banho noturno não recomendado em nenhum local do mundo. A visibilidade fica muito reduzida e as chances de afogamento aumentam muito."

Contreiras também alertou para os riscos das áreas com pedras e encostas. O mergulho a partir desses locais pode causar lesões e levar ao afogamento, mas mesmo pessoas que estejam próximas à beirada por pouco tempo, para tirar uma foto, por exemplo, podem sofrer uma queda ou serem arrastadas pelas ondas.

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
Corpo de terceira vítima de naufrágio no Rio Amazonas é enterrado
Brasília (DF), 05/01/2026 - Rodovida: Polícia Rodoviária Federal - PRF encerra Operação Ano Novo nas rodovias federais. Foto: PRF/Divulgação
Acidente entre van e caminhão em Planaltina deixa cinco mortos
Uso de Smartphone e celular
Veja dicas para proteger seu celular de golpes virtuais no carnaval
Edição:
Érica Santana
Rio de Janeiro Salva-vidas Resgate Compo de Bombeiros Carnaval
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A view shows a residential area heavily damaged by a Russian missile strike, amid Russia's attack on Ukraine in Odesa November 17, 2024. Reuters/Nina Liashonok/Proibida reprodução
Internacional Ucrânia e Rússia iniciam negociações em Genebra
ter, 17/02/2026 - 16:20
Brasília 17/02/2026 - Luísa Stefani e Gabriela Dabrowski vencem mais uma no WTA de Dubai. Foto: Jimmie 48 Photography/WTA
Esportes Luísa Stefani e Gabriela Dabrowski vencem mais uma no WTA de Dubai
ter, 17/02/2026 - 15:14
Brasília (DF), 09/01/2025 - Tenistas Thiago Monteiro e João Fonseca se classificam a Aberto da Austrália. Foto: thiagomonteiro94/Instagram
Esportes Duelo entre João Fonseca e Thiago Monteiro agita noite do Rio Open
ter, 17/02/2026 - 14:35
Rio de Janeiro(RJ), 31/12/2024 - Praia cheia com palcos montados na areia da Praia de Copacabana no último dia do ano. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Resgates no mar do RJ passam de mil. Veja orientações de segurança
ter, 17/02/2026 - 14:22
Logo da Agência Brasil
Geral Corpo de terceira vítima de naufrágio no Rio Amazonas é enterrado
ter, 17/02/2026 - 13:43
Rio de Janeiro (RJ), 17/02/2026 – Bloco Quizomba desfila no Aterro do Flamengo, na Glória, região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Quizomba leva ao Aterro do Flamengo conscientização sobre ecologia
ter, 17/02/2026 - 13:42
Ver mais seta para baixo