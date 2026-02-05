logo ebc
Rio espera receber 8 milhões de foliões para o carnaval

Metrô terá funcionamento ininterrupto
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/02/2026 - 15:07
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 05/02/2026 – Apresentação do Plano Operacional do Carnaval Rio 2026, no Centro de Operações e Resiliência, no Centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Rio de Janeiro espera mais de oito milhões de foliões para aproveitar o carnaval em toda a cidade, dos quais 6,8 milhões nos blocos e 1,5 milhão de pessoas divididas entre os desfiles da Marquês de Sapucaí, Intendente Magalhães, Terreirão do Samba, Avenida Chile, Cinelândia e bailes populares.

Apenas no Sambódromo são esperadas quinhentas mil pessoas nos desfiles do Grupo Especial, da Série Ouro e das escolas de samba mirins.

O presidente da Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur), Bernardo Fellows, disse que a cidade está preparada para receber os foliões e os órgãos municipais estão integrados para fazer uma operação segura no período carnavalesco.

A recomendação é usar transporte público por conta  das diversas ruas interditadas para blocos e desfiles na Sapucaí. Haverá reforço na operação dos serviços noturnos que atendem a região do Sambódromo. No carnaval, o Metrô Rio terá funcionamento ininterrupto do sistema, a partir das 5h de sexta-feira (13) até 23h59 de quarta-feira (18).

Saúde

Apenas no Sambódromo haverá seis postos médicos com 140 profissionais para atender a população. Vinte e dois mil profissionais de saúde vão atuar nesse período com muitas unidades abertas 24 horas.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, o folião deve se programar bem antes de curtir a folia. “Aproveite a festa com responsabilidade. Muitas pessoas esquecem de tomar os remédios de uso contínuo de doenças crônicas”, disse Soranz.

Recomendações

•Manter a medicação de uso contínuo

• Beber bastante água

• Moderar a ingestão de bebidas alcoólicas

• Usar roupas leves e calçados confortáveis

• Atenção ao uso de produtos cosméticos e capilares que possam causar alergia e cegueira temporária ou permanente

•Levar documento de identificação e telefone de contato      

Kleber Sampaio
Carnaval 2026 Rio de Janeiro foliões escolas de samba cuidados saúde
