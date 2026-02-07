logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Rio, Minas e São Paulo têm alerta de “grande perigo” para chuvas

Há riscos de alagamentos e deslizamentos de encostas
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/02/2026 - 12:08
Rio de Janeiro
São Paulo (SP), 30/01/2025 - Chuva leve no final da tarde no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu hoje (7) alertas de grande perigo para chuvas intensas nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Tanto neste sábado como no domingo (8), há riscos de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

As principais áreas afetadas devem ser o Sul/Sudoeste de Minas, Sul do estado do Rio, Vale do Paraíba Paulista, regiões metropolitanas do Rio e de São Paulo e Zona da Mata. São esperados acumulados superiores a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia.

São, no total, 123 municípios listados no alerta vermelho de “grande perigo”. Entre eles, a capital carioca, Angra dos Reis, Volta Redonda e Vassouras no estado do Rio; Campos do Jordão, Aparecida e Ubatuba no estado de São Paulo; Wenceslau Braz, Gonçalves e São Lourenço, em Minas Gerais.

A Meteorologia tem orientações para quem mora nesses locais:

. desligar aparelhos elétricos, quadro geral de energia;

. observar alteração nas encostas;

. permanecer em local abrigado;

. em caso de inundação ou similar, proteger pertences da água envoltos em sacos plásticos;

. obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Outras alertas

Para regiões do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a Meteorologia emitiu alerta laranja, classificado como perigo. São faixas que incluem parte do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Entre os municípios, figuram Manaus e Presidente Figueiredo (AM), Timon e Caxias (MA), Cametá e Altamira (PA), Teresina e Picos (PI), Araguaína (TO), Ponta Porã (MS), Nobres (MT) e Uruaçu (GO).

A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, e ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Nestes caso, o Inmet orienta:

. em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

. desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia;

. obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Relacionadas
Chuva no Rio Grande do Sul (Bruna Staub/Defesa Civil RS)
Quatro regiões do país têm alerta de chuvas intensas até sábado (7)
São Paulo (SP), 09/12/2025 - Chegada de frente fria causa chuva na capital paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Defesa Civil alerta para risco de chuvas fortes em São Paulo
São Paulo (SP), 11/03/2025 - Mudança de tempo provoca chuva na cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Amazônia e Sul têm alerta de perigo para chuvas intensas
Edição:
Kleber Sampaio
meteorologia chuvas perigo alerta rio São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Adolescente agredido em briga no DF morre após 16 dias internado
sab, 07/02/2026 - 12:26
São Paulo (SP), 30/01/2025 - Chuva leve no final da tarde no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Rio, Minas e São Paulo têm alerta de “grande perigo” para chuvas
sab, 07/02/2026 - 12:08
Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump wears a flesh-colored bandage on his ear as he holds a campaign rally for the first time with his running mate, Republican vice presidential nominee U.S. Senator J.D. Vance (R-OH) in Grand Rapids, Michigan, U.S. July 20, 2024. REUTERS/Tom Brenner
Internacional Trump diz que não viu parte racista do vídeo e não se desculpará
sab, 07/02/2026 - 11:53
Homem limpa a neve na frente de templo em Tottori, Japão 25/01/2023. Mandatory credit Kyodo/via REUTERS
Internacional Neve intensa persiste ao longo da costa do Mar do Japão
sab, 07/02/2026 - 11:46
Policiais do BPChq estão posicionados em pontos estratégicos localizados no entorno do Complexo da Penha, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, dando suporte aos policiais que estão operando na região. Foto: PMERJ/Twitter
Geral Capitão da PM é preso por envolvimento com a facção Comando Vermelho
sab, 07/02/2026 - 11:37
Brasília (DF), 22/12/2025 - Sonda de perfuração NS-42, responsável pela perfuração do poço em águas profundas do Amapá. Foto: Petrobras/Divulgação
Meio Ambiente Ibama multa Petrobras em 2,5 milhões por vazamento na Foz do Amazonas
sab, 07/02/2026 - 11:30
Ver mais seta para baixo