logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Risco de deslizamento põe 30 cidades paulistas em estado de atenção

Defesa Civil estadual mantém alerta até o fim de terça-feira (10)
Guilherme Jeronymo - repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/02/2026 - 16:53
Rio de Janeiro
São Paulo (SP), 14/01/2026 - Pessoas usam guarda-chuva durante chuva no centro da cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A Defesa Civil Estadual de São Paulo mantém 30 cidades em estado de atenção para risco de deslizamentos nesta segunda-feira (9). Os municípios são das regiões metropolitanas da capital e de Campinas, além do Litoral Norte e da Baixada Santista.

Essas cidades apresentam um conjunto de condições de risco elevado, com áreas nas quais houve acumulado de chuva acima de 70 milímetros (mm) desde a última sexta-feira (6), além da previsão de novas precipitações nesta segunda.

Contribuem para esse alerta a presença de áreas com condições favoráveis a movimentações de terra, como encostas desprotegidas ou sem vegetação, movimentações anteriores recentes e proximidade com residências.

O estado de São Paulo está sob alerta de chuvas intensas, com destaque para as regiões Norte e Nordeste, Vale do Paraíba e Litoral Norte, onde a situação de perigo, com chuvas acima de 50mm, é válida até o fim da terça-feira (10).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Segundo o órgão, esse conjunto de condições aumenta o risco de desastres e exige a adoção de ações preventivas imediatas, como a remoção de famílias para abrigos e o monitoramento com equipes de campo, seguindo os planos municipais de contingência.

No Guarujá, cidade da Baixada Santista, essas medidas foram adotadas na semana passada, minimizando o impacto de deslizamentos que atingiram quatro residências. 

Os moradores de áreas mapeadas como de risco pelas equipes municipais devem ficar atentos a sinais de instabilidade, como rachaduras no solo, trincas em paredes, inclinação de árvores ou postes e estalos em encostas.

Em caso de risco iminente, a orientação é deixar o local imediatamente e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

Lista de municípios em estado de atenção para deslizamento

  • São Paulo;
  • Francisco Morato;
  • Franco da Rocha;
  • Mairiporã;
  • Santana de Parnaíba;
  • Registro;
  • Bertioga;
  • Guarujá;
  • Santos;
  • São Vicente;
  • Caraguatatuba;
  • Jacareí;
  • Lagoinha;
  • Lorena;
  • Redenção da Serra;
  • São José dos Campos;
  • São Sebastião;
  • Ubatuba;
  • Santo Antônio do Pinhal;
  • São Luiz do Paraitinga;
  • Iperó;
  • Laranjal Paulista;
  • Mairinque;
  • Salto;
  • Bragança Paulista;
  • Campinas;
  • Campo Limpo Paulista;
  • Cordeirópolis;
  • Indaiatuba;
  • Jundiaí.
Relacionadas
Chuva na região central de São Paulo.
Defesa Civil de SP retoma gabinete de crise após previsão de chuvas
São Paulo (SP), 30/01/2025 - Chuva leve no final da tarde no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Rio, Minas e São Paulo têm alerta de “grande perigo” para chuvas
Guarujá (SP), 05/01/2025 - Praia de Guarujá. Foto: Prefeitura de Guarujá/Divulgação
SP: Defesa Civil emite alerta extremo de temporal no Guarujá
Edição:
Vinicius Lisboa
Chuva Temporal Deslizamento de Terra São Paulo Defesa Civil defesa civil do estado de são paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - O bloco de carnaval de rua Babydoll de Nylon lotou de foliões a Praça do Cruzeiro, no Eixo Monumental (Antonio Cruz/Agência Brasil)
Geral Ministério Público de SP vai investigar superlotação em blocos de rua
seg, 09/02/2026 - 17:09
Entidades (RS), 20/01/2026 - Unidades habitacionais do Empreendimento Junção Rio Grande, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Direitos Humanos Minha Casa, Minha Vida Entidades Urbanas recebe propostas até terça
seg, 09/02/2026 - 17:08
São Paulo (SP), 14/01/2026 - Pessoas usam guarda-chuva durante chuva no centro da cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Risco de deslizamento põe 30 cidades paulistas em estado de atenção
seg, 09/02/2026 - 16:53
Muita gente uso ou caixa eletrônico para sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS
Geral Confira como vão funcionar os bancos durante o carnaval
seg, 09/02/2026 - 16:36
O secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Mario Fernandes, durante o lançamento do Programa de Sustentabilidade da Presidência da República.
Justiça Moraes pede ao Exército manifesto sobre visita íntima a general preso
seg, 09/02/2026 - 16:33
Eslovênia, 21/06/2025 - Hugo Calderano durente partida de tênis de mesa. Foto: WTT/Divulgação
Esportes Hugo Calderano vira número 2 do mundo e 1º sul-americano na posição
seg, 09/02/2026 - 16:29
Ver mais seta para baixo