RJ tem 20 cidades com risco alto para inundações ou deslizamentos

Capital deve teve redução do acumulado de chuva desde a madrugada

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) identificou risco hidrológico alto, isto é, de inundações, em 19 municípios do interior do Rio de Janeiro e da Região Metropolitana por conta das fortes chuvas que atingem parte da Região Sudeste desde o fim de semana.

Estão incluídas no alerta da noite de segunda-feira (9) as cidades de Aperibé, Cambuci, Cantagalo, Cardoso Moreira, Cordeiro, Duas Barras, Duque de Caxias, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Macuco, Natividade, Niterói, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, São Gonçalo e São Sebastião do Alto.

Todas as demais regiões do estado se encontram em risco hidrológico moderado.

>> Chuvas intensas no Rio de Janeiro levam ao acionamento da Marinha

Já para deslizamentos de terra em encostas, a situação é de risco alto para três municípios: Duque de Caxias, Niterói e Rio de Janeiro.

Já o risco moderado vale para alguns municípios das regiões da Baixada Fluminense, Baixada Litorânea, Costa Verde, Metropolitana, Noroeste, Serrana e Sul. Há possibilidade de avanço do risco para todas as regiões do estado.

Em Duque de Caxias, a prefeitura informou nesta terça-feira (10), por meio de sua assessoria de imprensa, que a situação está mais tranquila, devido ao volume de água que vem baixando no bairro de Campos Elíseos, onde 44 pessoas desabrigadas foram encaminhadas a uma escola e uma igreja da região.

Situação de emergência

Sete municípios decretaram situação de emergência e contam com atuação permanente da Defesa Civil e da assistência social: Rio Claro, Itaperuna, São Sebastião do Alto, Cantagalo, Paty do Alferes, Porciúncula e Piraí.

A Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro (Sedec-RJ) informou no início da tarde desta terça-feira (10) que, entre as 19h de segunda-feira (9) e as 7h desta terça-feira (10), os maiores acumulados de chuva foram na capital (97,4 mm), Barra Mansa (70,2 mm), Rio Claro (68,0 mm), Piraí (61,6 mm) e Itaguaí (54,2 mm).

Foram registradas no período 101 ocorrências em todo o estado, incluindo 49 cortes de árvores, 18 salvamentos de pessoas, 19 deslizamentos ou desabamentos, 14 alagamentos e uma ocorrência de fogo em vegetação. A maior parte dos incidentes foi na capital.

Reforço

Equipes do governo do estado do Rio de Janeiro atuam em cidades do interior do estado desde a noite de segunda-feira (9) para recuperar pontos impactados pelas fortes chuvas registradas e reduzir o risco de incidentes decorrentes delas.

Receberam reforço de maquinário pesado e equipes técnicas para apoio as cidades de Itaperuna, São Fidélis, Paty do Alferes, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Macuco, Cantagalo, Sumidouro e Bom Jardim.

São realizados trabalhos de desobstrução de acessos, retirada de entulhos, apoio à drenagem e recuperação de pontos impactados pelas chuvas, em articulação com as defesas civis municipais.

Entre as ações emergenciais, a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) construiu um acesso alternativo no município de Cantagalo, após um trecho da RJ-152 ceder.

Capital

Devido à ocorrência de desabamentos e alagamentos, foram disparadas 15 sirenes na capital fluminense, com mobilização em nove comunidades.

O município do Rio de Janeiro chegou a acionar na noite de ontem (9) o estágio 3, em uma escala de 1 a 5 que mede os impactos de ocorrências na cidade, mas retornou ao estágio 2 à 0h10 desta terça-feira (10),

O serviço de meteorologia da prefeitura do Rio de Janeiro identificou a redução dos acumulados de chuva, sem previsão de intensificação, informou o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio).

O tempo permanece instável na capital fluminense ao longo deste dia, com céu nublado a encoberto e previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento.

Os ventos estarão entre fracos e moderados e as temperaturas estáveis, com mínima prevista de 20°C e máxima prevista de 29°C.

Orientações

O COR-Rio recomenda que as pessoas fiquem atentas e acompanhem a previsão do tempo do Alerta Rio, bem como suas atualizações. O órgão orienta os cidadãos para se cadastrarem no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o número 40199, por mensagem de texto. O serviço é gratuito.

As pessoas podem também baixar o aplicativo do COR.Rio, disponível para Android ou iOS. Em caso de necessidade, podem ser usados os telefones de emergência do Corpo de Bombeiros (193) e da Defesa Civil (199).

Previsão do tempo

O Alerta Rio informou que a quarta (11) e a quinta-feira (12) serão de tempo instável na cidade do Rio. Haverá céu nublado e previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Os ventos estarão fracos a moderados.

Já na sexta-feira (13) e no sábado (14), a previsão é de redução de nebulosidade, sem chuva. Os ventos estarão predominantemente moderados.