Rodízio de veículos volta a partir desta quinta-feira (19) em SP

Rodízio foi suspenso durante o carnaval e a Quarta-Feira de Cinzas

O rodízio de veículos voltará a valer, na cidade de São Paulo, nesta quinta-feira (19), após suspensão durante o carnaval e a Quarta-feira de Cinzas.

A restrição de circulação vale para o centro expandido do município, de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Eventualmente, a prefeitura suspende a medida em situações como feriados e greves de trabalhadores dos transportes.

Para cada dia da semana, há restrição conforme a numeração final da placa dos veículos. Às segundas-feiras, finais 1 e 2 não podem circular nos horários definidos; às terças-feiras, 3 e 4; quartas-feiras, 5 e 6; quintas-feiras, 7 e 8; e sextas-feiras, 9 e 0.