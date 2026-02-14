logo ebc
SC tem alerta vermelho para alagamentos e deslizamentos na capital

Previsão indica acumulados que podem chegar a 150 mm em pouco tempo
Bruno Bocchni - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/02/2026 - 11:24
São Paulo
Chuvas em Santa Catarina – Estradas do Meio Oeste estão interditadas devido às fortes chuvas que assolam a região. Foto: Julio Cavalheiro/Arquivo Secom
A Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta vermelho de risco muito alto para alagamentos, enxurradas e deslizamentos na região da Grande Florianópolis. O alerta tem validade a partir da tarde deste sábado (14) até a madrugada do domingo (15).

De acordo com o aviso emitido, a previsão indica acumulados que podem chegar a 150 milímetros em curto período de tempo, com possibilidade de valores maiores em pontos isolados.

“A chuva segue persistente ao longo do sábado (14) e do domingo (15). Entre a Grande Florianópolis e o litoral sul, uma área de baixa pressão atmosférica provoca chuva persistente e intensa, aumentando o risco para ocorrências”, disse a secretaria, em nota.

De acordo com a previsão, na segunda-feira (16), o tempo deverá seguir instável na região, mantendo as condições para temporais isolados. No entanto, os acumulados previstos são menores em comparação aos dias anteriores.

Recomendações

A Defesa Civil orienta que, durante temporais, as pessoas busquem abrigo em local seguro, longe de janelas e objetos que possam ser arremessados pelo vento. Em caso de rajadas fortes, não é recomendado transitar ou se abrigar próximo de árvores, placas, muros e postes de energia e, em alagamentos, atravessar ruas alagadas, pontes ou pontilhões submersos.

Edição:
Aline Leal
Alerta para Chuvas Florianópolis Defesa Civil de Santa Catarina Santa Catarina
