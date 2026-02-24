logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Sobe para 22 total de mortos por chuvas em Juiz de Fora e Ubá

Até o momento, Defesa Civil estima 440 desabrigados em Juiz de Fora
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/02/2026 - 11:52
Rio de Janeiro
Brasília 24/02/2026 - Chuvas em Juiz de Fora. Frame Prefeitura de Juiz de Fora/Divulgação
© Prefeitura de Juiz de Fora/Divulgação

O governo de Minas Gerais confirmou que 22 pessoas morreram devido às fortes chuvas na zona da mata, sendo 16 em Juiz de Fora e seis no município de Ubá. O governo estadual decretará luto oficial de três dias no estado.

A prefeitura de Juiz de Fora, que já havia oficializado estado de calamidade pública, decretou luto oficial de três dias por conta das mortes. 

O vice-governador de Minas, Mateus Simões, irá ainda nesta terça-feira (24) para a região, onde acompanhará o trabalho das equipes. A administração estadual informou que o governador Romeu Zema também deverá ir à zona da mata no fim do dia ou no início da quarta-feira (25).

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, com o transbordamento do Rio Paraibuna, em Juiz de Fora, a corporação foi acionada para atender ocorrências de inundações, soterramentos e risco estrutural em encostas e áreas próximas ao rio.

Em poucas horas foram mais de 40 chamadas emergenciais envolvendo vias bloqueadas, moradores ilhados e casas atingidas. 

Pontos de recolhimento

Em Juiz de Fora, a Defesa Civil estima que ao menos 440 pessoas estejam desabrigadas.

Neste momento, os primeiros pontos de recolhimento de itens e para acolhimento das pessoas que estão desalojadas e desabrigadas em Juiz de Fora são:  

Escola Municipal Amélia Pires, rua Itatiaia, 570 - Monte Castelo

Escola Municipal Murilo Mendes, bairro Alto Grajaú.

Escola Municipal Nilo Camilo Ayupe, bairro Paineiras.

Relacionadas
24/02/2026 - Alto volume de chuva em Peruíbe no estado de São Paulo. Foto: Frame/defesacivilsp/Instagram
Chuvas deixam mais de 300 desabrigados em Peruíbe, no litoral paulista
Brasília 24/02/2026 - Chuvas em Juiz de Fora. Frame Câmera de segurança Juiz Fora
Prefeitura de Juiz de Fora decreta calamidade após chuvas históricas
Brasília 24/02/2026 - Chuvas em Juiz de Fora. Frame Prefeitura de Juiz de Fora/Divulgação
Fortes chuvas deixam 14 mortos e 440 desabrigados em Juiz de Fora
Edição:
Kleber Sampaio
meteorologia Minas Gerais chuvas Juiz de Fora Ubá governo socorro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
24.02.2026 - A cidade de Peruíbe sofre as piores consequências das chuvas que atingiu a cidade desde sábado (21); nesta segunda, há 213 pessoas desabrigadas no município - Foto: Defesa Civil de Peruíbe/Divulgação
Meio Ambiente Litoral de São Paulo está em alerta de grande perigo para chuvas
ter, 24/02/2026 - 13:51
Brasília (DF) 24/02/2026 - O ministro das Cidades, Jader Filho, participa do programa Bom Dia, Ministro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Parceria permitirá regularizar terras da União, diz ministro
ter, 24/02/2026 - 13:33
Brasília (DF), 24/02/2026 - O presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Carlos De Andrade Uzeda Accioly, e o presidente da CAE, senador Renan Calheiros, durante reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) sobre fiscalização do Master. Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Política Senadores cobram CVM por suposta omissão no caso do Banco Master
ter, 24/02/2026 - 13:12
Brasília (DF), 24/02/2026 – Inicio do julgamento no STF dos mandantes do assassinato da ex-vereadora, Marielle Franco. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça PGR pede condenação de cinco acusados do assassinato de Marielle
ter, 24/02/2026 - 13:12
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Soldado do Corpo de Bombeiros faz busca em casas soterradas após fortes chuvas. Foto: CBMMG/Divulgação
Geral Governo federal reconhece estado de calamidade em Juiz de Fora
ter, 24/02/2026 - 12:55
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Casas ficaram soterradas durante fortes chuvas. Frame: Prefeitura de Juiz de Fora/Divulgação
Geral Lula mobiliza equipes federais para atuar em meio a chuvas em MG
ter, 24/02/2026 - 12:35
Ver mais seta para baixo