logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Sobe para 49 número de mortos em Juiz de Fora e Ubá

Passagem de frente fria mantém cenário de instabilidade meteorológica
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/02/2026 - 08:27
Rio de Janeiro
Juiz de Fora (MG), 25/02/2026 – Moradores retiram móveis de suas casas após fortes chuvas no bairro Cerâmica, na zona sudeste de Juiz de Fora. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O número de mortos devido aos deslizamentos e enchentes provocados por temporais na Zona da Mata Mineira desde segunda-feira (23) chegou a 49.

A informação é do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG) e foi divulgada na manhã desta quinta-feira (26).

Em Juiz de Fora, são 43 mortos e 16 desaparecidos. Já o município de Ubá registra seis mortos e dois desaparecidos.

A prefeitura de Juiz de Fora informou que há mais de 3,5 mil desabrigados e desalojados. Desde segunda-feira, a Defesa Civil já registrou 1.257 ocorrências.

Mau tempo

Segundo a Defesa Civil estadual, a passagem de uma frente fria mantém o cenário de instabilidade meteorológica nesta quinta-feira.

Os acumulados de chuva variam entre 40 e 60 milímetros na Zona da Mata mineira, na região metropolitana de Belo Horizonte, na região central do estado, no Norte e Noroeste de Minas.

Há risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, além de pancadas fortes com raios, trovoadas, rajadas de vento de até 80 quilômetros por hora e granizo isolado. As temperaturas máximas variam entre 25 graus Celsius (°C) e 28°C. 

Relacionadas
Juiz de Fora (MG), 25/02/2026 – Bombeiros retiram corpo de escombros após fortes chuvas no bairro Cerâmica, na zona sudeste de Juiz de Fora. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Juiz de Fora: desastre reflete negligência com aquecimento global
Edição:
Denise Griesinger
chuvas em Minas Gerais Ubá Juiz de Fora meteorologia frente fria
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo - Prédios (Agência Brasil/Arquivo)
Economia Inflação do aluguel cai 0,73% em fevereiro
qui, 26/02/2026 - 09:35
Ilustração mostra bandeiras dos EUA e do Irã 18/6/2025 REUTERS/Dado Ruvic
Internacional EUA e Irã retomam negociações sobre programa nuclear, em Genebra
qui, 26/02/2026 - 09:08
A member of the medical staff enters the Provincial Clinical–Surgical Hospital
Internacional Cuba diz ter matado 4 pessoas a bordo de lancha registrada na Flórida
qui, 26/02/2026 - 08:49
Brasília 17/03/2023 - Fotos para ilustrar matéria sobre imposto de renda, o prazo de entrega da declaração mudou. Começou às 9h desta quarta-feira (15) e vai até as 23h59min59s de 31 de maio. A mudança, segunda a Receita, foi necessária para que todos os contribuintes tenham acesso à declaração pré-preenchida, que é enviada duas semanas após a entrega dos informes de rendimentos pelos empregadores, pelos planos de saúde e pelas instituições financeiras. Foto: Joédson Alves/ Agência Brasil
Economia IRPF 2026: empregador deve entregar informe de rendimento até sexta
qui, 26/02/2026 - 08:47
Juiz de Fora (MG), 25/02/2026 – Moradores retiram móveis de suas casas após fortes chuvas no bairro Cerâmica, na zona sudeste de Juiz de Fora. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Sobe para 49 número de mortos em Juiz de Fora e Ubá
qui, 26/02/2026 - 08:27
A secretaria de estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro entrega mais um lote de 114 viaturas adquiridas no ano passado para recompor a frota da corporação.
Geral Polícia Militar faz operação no Complexo da Maré no Rio
qui, 26/02/2026 - 08:21
Ver mais seta para baixo