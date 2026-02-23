logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Soldado da PM depõe por ter matado cachorro comunitário em São Paulo

Brasil registra graves ataques contra animais
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/02/2026 - 14:41
São Paulo
30/01/2026 - cachorro comunitário morre após ser baleado com cerca de 10 tiros em avenida da Zona Leste de SP. Foto: Câmera de segurança
© Câmera de segurança

Um soldado da Polícia Militar (PM) identificado pela Polícia Civil como suspeito de ter matado com sete tiros um cachorro comunitário na Zona Leste de São Paulo, no dia 18 de janeiro deste ano, prestou depoimento ao DPPC (Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania) nesta segunda-feira (23), acompanhado da Corregedoria da PM, segundo informações da Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP). Ele não foi preso e responderá em liberdade por maus tratos contra animais.

O crime foi gravado por uma câmera de monitoramento que mostra um homem, em um ponto de ônibus, na calçada da Avenida Ragueb Chohfi, no Jardim Três Marias, disparando dez vezes contra um cachorro. As imagens mostram o animal latindo para o homem, que discutia com a esposa. Ele saca a arma, atira no cão e foge.

Expressão cultural

O cachorro não tinha nome nem raça definida e morava na rua. Era conhecido como Caramelo por moradores do bairro e funcionários de um shopping próximo. A morte do animal foi revelada no mesmo dia em que o governo do estado reconheceu por lei o “vira-lata Caramelo” como expressão cultural de São Paulo.

A medida chega num momento em que o país registra graves ataques a animais, especialmente os comunitários, como os cães Orelha (foto) e Abacate.

Orelha foi espancado no começo de janeiro por quatro adolescentes na Praia Brava, em Santa Catarina.

Ele morreu um dia depois das agressões. Na cidade de Toledo, no Paraná, Abacate foi morto após o disparo de  uma arma de fogo. A polícia investiga os dois casos.

Relacionadas
São Paulo (SP), 30/01/2026 - Adoção de Pets na Casa Adote na Vila Madalena em parceria com o Instituto Ampara Animal e a ONG Encontrei um Amigo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Rio ganha Núcleo de Proteção e Defesa dos Animais
Feira de adoção de animais
Fogos de artifício acarretam sofrimento físico e risco para animais
28.01.2026 - Cão Orelha, morto por adolescentes em SC. Foto: Polícia Civil de Santa Catarina
Polícia quer apreender passaporte de envolvido na morte do cão Orelha
Edição:
Kleber Sampaio
Cães Morte Crimes investigação São Paulo Santa Catarina
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A house is seen in an area next to a dam owned by Brazilian miner Vale SA that burst, in Brumadinho
Meio Ambiente Justiça inicia audiências sobre rompimento de barragem em Brumadinho
seg, 23/02/2026 - 16:04
Brasília, DF 15/09/2023 O ministro Cristiano Zanin fala no seminário Combate à Desinformação e Defesa da Democracia termina nesta sexta-feira (15), no STF. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Justiça Zanin autoriza empresária a ficar em silêncio na CPMI do INSS
seg, 23/02/2026 - 15:51
FILE PHOTO: Former British Ambassador to the U.S. Peter Mandelson enters a vehicle outside a reported residence, after police launched a misconduct in public office investigation following the release of U.S. Justice Department files linked to the late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein, in London, Britain, February 14, 2026. REUTERS/Chris Ratcliffe
Internacional Ex-embaixador britânico é preso após revelações relacionadas a Epstein
seg, 23/02/2026 - 15:40
Brasília - 05/10/2025 -A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante visita ao campus da Asa Norte do Centro Universitário de Brasília (CEUB), onde 7.068 pessoas estão inscritas para realizar a prova do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Educação Fies 2026: prazo para aluno complementar inscrição termina nesta terça
seg, 23/02/2026 - 15:00
30/01/2026 - cachorro comunitário morre após ser baleado com cerca de 10 tiros em avenida da Zona Leste de SP. Foto: Câmera de segurança
Geral Soldado da PM depõe por ter matado cachorro comunitário em São Paulo
seg, 23/02/2026 - 14:41
Smoke billows from burning vehicles amid a wave of violence, with torched vehicles and gunmen blocking highways in more than half a dozen states, following a military operation in which a government source said Mexican drug lord Nemesio Oseguera, known as
Internacional Saiba como foi operação que matou El Mencho, chefe de cartel no México
seg, 23/02/2026 - 14:39
Ver mais seta para baixo