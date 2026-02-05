logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

SP: Defesa Civil emite alerta extremo de temporal no Guarujá

Moradores são aconselhados a sair de casa
Matheus Crobelatti*
Publicado em 05/02/2026 - 12:10
São Paulo
Guarujá (SP), 05/01/2025 - Praia de Guarujá. Foto: Prefeitura de Guarujá/Divulgação
© Prefeitura de Guarujá/Divulgação

As chuvas intensas que atingiram o litoral de São Paulo durante a madrugada e manhã desta quinta-feira (5) deixaram a região em estágio de atenção e a Defesa Civil do estado emitiu dois alertas extremos para a cidade do Guarujá. Além disso, também foi acionada a sirene de alerta remoto na Comunidade Barreira do João Guarda.

Um plano de contingência foi acionado e os moradores da região foram orientados a deixarem as casas devido ao risco iminente de deslizamentos.

As famílias foram direcionadas para o abrigo municipal da cidade e devem permanecer no local até que o risco de deslizamento seja eliminado.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O volume de chuva aumentou muito durante a madrugada e não diminuiu pela manhã. Nas últimas 12 horas os acumulados já somam 118mm.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

Relacionadas
Chuva no Rio Grande do Sul (Bruna Staub/Defesa Civil RS)
Quatro regiões do país têm alerta de chuvas intensas até sábado (7)
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Trabalhadores no centro da cidade em dia de calor no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Rio entra no nível de Calor 2; temperatura máxima pode ultrapassar 36º
PF, ICMBio, MTE e MPT combatem garimpo ilegal e trabalho análogo à escravidão no AM Setenta trabalhadores em condições análogas à escravidão foram encontrados no garimpo ilegal. Foto: Polícia Federal/Divulgação
Lei do licenciamento ambiental entra em vigor com ações no STF
Edição:
Maria Claudia
São Paulo Guarujá alertas extremos chuvas intensas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
favela_chapadao_baixa.jpg
Economia Mais da metade dos negócios em favelas foi aberta a partir da pandemia
qui, 05/02/2026 - 12:59
São Paulo (SP), 07/12/2015 - Ato nacional pelo fim da violência contra as mulheres, com o tema Basta de feminicídio. Queremos as mulheres vivas!, na Avenida Paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Direitos Humanos Brasil atinge recorde de feminicídios em 2025: quatro mortes por dia
qui, 05/02/2026 - 12:57
Óleo preto pingando dos anéis olímpicos durante protesto do Greenpeace antes da chegada da tocha olímpica dos Jogos de Inverno em Milão, na Itália 05/02/2026 REUTERS/Claudia Greco
Esportes Olimpíada: Greenpeace faz protesto em Milão contra empresas poluidoras
qui, 05/02/2026 - 12:37
Cafezal em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo
Economia Conab prevê colheita recorde de café com crescimento de 17,1% em 2026
qui, 05/02/2026 - 12:25
Carteira de trabalho digital.
Economia Saiba como consultar se tem direito ao abono salarial PIS/Pasep 2026
qui, 05/02/2026 - 12:23
Guarujá (SP), 05/01/2025 - Praia de Guarujá. Foto: Prefeitura de Guarujá/Divulgação
Geral SP: Defesa Civil emite alerta extremo de temporal no Guarujá
qui, 05/02/2026 - 12:10
Ver mais seta para baixo