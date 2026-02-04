logo ebc
SP: incêndio atinge comunidade em Santos

Entre sete e oito casas foram atingidas; ninguém ficou ferido
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/02/2026 - 20:30
Novo incêndio atingiu a comunidade da Capela, na região noroeste da cidade de Santos (SP). Segundo os bombeiros entre sete e oito moradias foram atingidas, sem feridos. O combate às chamas mobilizou vinte e sete bombeiros e está em fase de rescaldo na última atualização às 20h.

É o terceiro incêndio em 8 dias em comunidades da região noroeste da cidade, do bairro Rádio Clube. Prefeitura e Bombeiros não se manifestaram a respeito. A região é próxima da divisa com São Vicente e reúne as maiores comunidades da Baixada.

A região recebe projetos de reurbanização, com expectativa de investimentos de mais de R$ 50 milhões em recursos municipais, estaduais e federais. 

Maria Claudia
incêndio comunidade Capela santos São Paulo
