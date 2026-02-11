Geral
SP: Polícia cumpre mil pedidos de prisão contra agressores de mulheres
Até a última atualização, as autoridades prenderam 150 condenados
Agência Brasil
Publicado em 11/02/2026 - 14:20
São Paulo
Versão em áudio
A Polícia Civil de São Paulo fez uma operação nesta quarta-feira (11) para cumprir mais de mil mandados de prisão contra agressores de mulheres em todo o estado.
Até a última atualização, as autoridades já haviam prendido 150 condenados pela Justiça que estavam em várias cidades paulistas.
Junto dos criminosos, a polícia apreendeu quatro armas de fogo irregulares.
“São agressores condenados que buscamos colocar atrás das grades para garantir à mulher o direito de viver livre e com segurança”, disse a delegada Cristiane Braga em nota oficial.
Esta operação, que busca uma maior segurança para o carnaval, teve início na segunda-feira (9) e hoje é o principal dia da ação policial.
Mais notícias
Geral Cheia de rios amazônicos deixa 35 cidades em alerta e emergência
qua, 11/02/2026 - 15:21
Economia Governo envia alertas sobre Imposto de Renda via Gov.br e Whatsapp
qua, 11/02/2026 - 15:19
Cultura EBC anuncia maior investimento da história da TV pública
qua, 11/02/2026 - 15:13
Política Ministro celebra anúncio de R$ 5,7 bi para ampliar aeroportos no país
qua, 11/02/2026 - 14:48
Geral Princípio de incêndio atinge barracão da Grande Rio
qua, 11/02/2026 - 14:47
Internacional EUA facilitam produção de petróleo na Venezuela sem China e Rússia
qua, 11/02/2026 - 14:35