SP registra desabamentos e quedas de árvore por chuva forte

Não há registro de vítimas
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/02/2026 - 10:04
São Paulo
Tempestade, chuvas em São paulo, Raios, Vista geral da queda de raios sobre São Paulo e parte da cidade de São Bernardo
O Corpo de Bombeiros registrou 65 chamadas para quedas de árvores, 6 chamadas para desabamentos e 13 chamadas para enchentes, no domingo (1º), na capital e na Região Metropolitana de São Paulo devido às fortes chuvas na região. Não houve registro de vítimas nas ocorrências.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo registrou desabamento de um prédio desocupado de quatro andares no município de Guarulhos. A Defesa Civil municipal fez vistoria técnica, isolamento da área e interditou o local. Não houve danos a edificações vizinhas.

Várias regiões do estado tiveram ocorrências registradas pela Defesa Civil entre a tarde de domingo (1º) e a segunda-feira (2), em decorrência das chuvas. Foram destelhamentos, alagamentos e queda de muros e de árvores sem registro de vítimas. As cidades afetadas foram Peruíbe, Cotia, Itapecerica da Serra, Cabreúva, Jahu, Santa Isabel, Taubaté e Caçapava.

Alerta de chuva forte

A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou alerta para risco de chuvas persistentes, acompanhadas por raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo, entre segunda-feira (2) e terça-feira (3), em diversas regiões do estado.

O órgão recomenda que a população evite áreas sujeitas a alagamentos, enxurradas e vias inundadas, além de buscar abrigo em local seguro durante temporais, mantendo distância de árvores, postes e estruturas metálicas.

Em áreas de encosta, é importante observar sinais de deslizamento, como rachaduras no solo, nas paredes dos imóveis e inclinação de árvores ou postes. Em caso de emergência, as pessoas devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Chuva forte São Paulo Desabamentos
