logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Temporais atingem o estado do Rio

Bombeiros receberam mais de 30 ocorrências nesta sexta-feira (27)
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/02/2026 - 08:45
Brasília
Rio de Janeiro (RJ) 29/01/2025 – Chegada de chuvas faz Defesa Civil enviar alerta extremo na cidade pela primeira vez. Motoristas dirigem sob chuva na Linha Amarela. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Cerca de 30 alertas alertas extremos de chuva, risco de inundações e deslizamentos foram enviados para os municípios mais afetados no estado do Rio. Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba e Rio das Ostras receberam os avisos na tarde dessa quinta-feira (26).

O Corpo de Bombeiros do Rio foi acionado para mais de 80 ocorrências relacionadas às chuvas desde quinta-feira (26), sendo 33 apenas na madrugada e início da manhã desta sexta-feira (27) – a maioria de inundações, alagamentos e deslizamentos. Não há registro de vítimas graves.

A corporação informou que permanece em alerta máximo, com equipes mobilizadas, viaturas operacionais, ambulâncias, embarcações, drones e aeronaves.

Nesse período, 65 estações de sirenes foram acionadas para aviso de chuva e 30 de mobilização de comunidades, até o momento, em Angra dos Reis, Mangaratiba, Bom Jardim, Barra Mansa, Magé, Barra do Piraí, Teresópolis e Duque de Caxias.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) informa que, neste momento, é muito alto o risco hidrológico em Macaé, Rio das Ostras, Paraty, Mangaratiba, Angra dos Reis, Santo Antônio de Pádua e Bom Jardim, e alto em Barra Mansa, Cachoeiras de Macacu, Silva Jardim, Cabo Frio, Armação dos Búzios, Porciúncula, Sumidouro, Sapucaia, São Sebastião do Alto e Campos dos Goytacazes.

Também é muito alto o risco geológico em Angra dos Reis e Mangaratiba e alto em Paraty, Nova Friburgo, Bom Jardim, Resende, Três Rios, Comendador Levy Gasparian e Macaé.

Segundo a Secretaria de Estado de Defesa Civil, para as próximas horas, ainda são esperadas chuvas moderadas nas regiões da Baixada Fluminense, Baixada Litorânea, Serrana e Metropolitana. Para as demais regiões há previsão de chuvas fracas a moderadas.

O Sistema Alerta Rio informou que nesta sexta-feira, o tempo na capital fluminense segue instável devido à influência de um sistema de baixa pressão no litoral do estado. A previsão é de céu nublado a encoberto e ao longo do dia, com chuva moderada em alguns pontos neste início de manhã e acumulados pontualmente significativos nas últimas 12h e 24h.

A partir da tarde, a chuva variará entre fraca e moderada, com ventos moderados, ocasionalmente fortes. As temperaturas estarão em declínio, com máxima prevista de 29°C.
 
 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ) 29/01/2025 – Chegada de chuvas faz Defesa Civil enviar alerta extremo na cidade pela primeira vez. Motoristas dirigem sob chuva na Linha Amarela. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Alagamentos e interdições afetam rodovias no Rio de Janeiro
Nova Iguaçu (RJ), 22/02/2026 - Funcionários da prefeitura fazem limpeza de ruas após fortes chuvas. Foto: Prefeitura de Nova Iguaçu/Divulgação
Defesa Civil auxilia cidades fluminenses afetadas pelas fortes chuvas
Edição:
Talita Cavalcante
chuvas Rio de Janeiro Defesa Civil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, em Genebra
Internacional ONU: violência contra as mulheres se tornou "emergência global"
sex, 27/02/2026 - 09:09
Moeda Nacional, Real, Dinheiro, notas de real,Cédulas do real
Economia Receita paga lote da malha fina do Imposto de Renda de fevereiro
sex, 27/02/2026 - 08:50
26/02/2026 - Exposição Brasilidades Palácio Tiradentes. Pintura do artista italiano Maurizio Ferri. Foto: Diretoria de Cultura da Alerj/ Divulgação
Cultura Exposição traz influência de Jorge Amado e Carybé em artista italiano
sex, 27/02/2026 - 08:48
Rio de Janeiro (RJ) 29/01/2025 – Chegada de chuvas faz Defesa Civil enviar alerta extremo na cidade pela primeira vez. Motoristas dirigem sob chuva na Linha Amarela. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Temporais atingem o estado do Rio
sex, 27/02/2026 - 08:45
Brasília (DF) 03/09/2024 - Meninas cientistas Foto: USP/Divulgação
Educação Observatório lança edital do programa Meninas Cientistas do ON
sex, 27/02/2026 - 08:28
IMPOSTO DE RENDA 201,Declaração IRPF 2019
Economia Comprovantes para Imposto de Renda devem ser enviados até esta sexta
sex, 27/02/2026 - 08:02
Ver mais seta para baixo