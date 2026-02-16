logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Tese da AGU obriga autor de feminicídio a ressarcir pensão do INSS

Ações regressivas aumentaram doze vezes em 3 anos
Daniella Longuinho - Repórter da Rádio Nacional
Publicado em 16/02/2026 - 17:40
Brasília
Brasília (DF), 17/07/2024 - Edifício sede da Previdência Social. Foto: José Cruz/Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil

Ações para responsabilizar financeiramente condenados por feminicídio por despesas com pensões por morte concedidas pelo INSS estão na mira da Advocacia-Geral da União (AGU).

Os processos com essa finalidade ajuizados pelo órgão federal cresceram oito vezes nos últimos três anos: passaram de 12, em 2023, para 54 em 2024 e, no ano passado, chegaram a 100. São as chamadas ações regressivas por feminicídio.

Caso de Marília

No início deste mês, por exemplo, a 2ª Vara Federal de Marília, em São Paulo, condenou um homem a ressarcir o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pelos valores pagos com a pensão por morte em favor da dependente da ex-companheira, falecida em decorrência de crime qualificado como feminicídio praticado por ele.

A filha do casal tinha apenas dois anos de idade na época. O homem foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 26 anos de reclusão.

Em razão do óbito, o INSS concedeu pensão à criança a partir de setembro de 2021, no valor mensal de R$ 1.518, com estimativa de manutenção até março de 2040. Com a ação regressiva, o homem terá de ressarcir a União pelos valores pagos e os futuros, assumindo o ônus financeiro da concessão do benefício, por ter sido o causador real do dano.

Desenvolvida pela AGU, a tese quer alcançar todos os benefícios previdenciários que forem pagos em decorrência de um feminicídio.

Em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o objetivo é cruzar dados nacionais de condenações com as informações do INSS, como explica Adriana Venturini, procuradora-geral Federal da AGU.

"A ideia é que agora a gente consiga fazer parcerias com todas as 27 unidades da federação através do CNJ. E, com o cruzamento dos dados, a gente possibilite que nenhum pagamento previdenciário decorrente de violência doméstica fique sem uma resposta da AGU no sentido de cobrar do agressor o ressarcimento. Porque não deve ficar a responsabilidade para a sociedade".

A iniciativa busca ainda evitar que o próprio réu figure como beneficiário da pensão por morte, ressalta a representante da AGU.

"Assim que há condenação por feminicídio, o INSS é comunicado e ele evita que o pagamento seja feito se for em benefício do próprio réu. Se for em benefício do filho menor, o pagamento da pensão acontece automaticamente, porque ele não pode ser revitimizado, mas a gente cobra do causador da morte".

Atualmente, a experiência está presente em 13 unidades da federação. Somente no ano passado, os processos cobraram 113 pensões por morte, com expectativa de recuperação de R$ 25 milhões aos cofres públicos.

Para Adriana Venturini, essa política não se restringe ao ressarcimento financeiro aos cofres públicos, mas dialoga com iniciativas consolidadas de combate à violência de gênero.

"A ideia é que tenha um impacto preventivo e pedagógico, pensando na perspectiva da cultura de responsabilização integral".

A AGU prepara o ajuizamento de dezenas de novas ações regressivas por feminicídio para o próximo mês, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher.


Relacionadas
São Paulo (SP), 15/02/2026 - Desfile do Bloco Sol na cara, na Praça da Sé. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Campanha contra assédio sexual no carnaval tem adesão de 18 estados
Rio de Janeiro (RJ), 14/02/2026 – O bloco Cordão da Bola Preta desfila no sábado de carnaval no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
PM do Rio prende mais de 200 pessoas durante Carnaval
Logo da Agência Brasil
Bloco Bafo da Onça celebra 70 anos com desfile em Santa Teresa, no Rio
Edição:
Roberta Lopes/ Sumaia Villela
feminicídio AGU INSS multimidia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 17/07/2024 - Edifício sede da Previdência Social. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Geral Tese da AGU obriga autor de feminicídio a ressarcir pensão do INSS
seg, 16/02/2026 - 17:40
Logo da Agência Brasil
Cultura Bloco Bafo da Onça celebra 70 anos com desfile em Santa Teresa, no Rio
seg, 16/02/2026 - 16:32
Logo da Agência Brasil
Geral Ator norte-americano Robert Duvall morre aos 95 anos
seg, 16/02/2026 - 16:19
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski avançam às quartas do WTA 1000 de Doha, em 11/02/2026
Esportes Tênis: parceria de Luisa Stefani vai para as oitavas de final em Dubai
seg, 16/02/2026 - 15:55
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Cariocas e turistas vão à praia em dia de forte calor no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Carnaval: salva-vidas resgatam 453 pessoas no litoral fluminense
seg, 16/02/2026 - 15:09
Milano Cortina 2026 Olympics - Alpine Skiing - Men's Slalom Run 1 - Stelvio Ski Centre, Bormio, Italy - February 16, 2026. Lucas Pinheiro Braathen of Brazil falls during his first run in the Men's Slalom REUTERS/Gintare Karpaviciute
Esportes Jogos de Inverno: Brasil encerra campanha histórica no esqui alpino
seg, 16/02/2026 - 14:49
Ver mais seta para baixo