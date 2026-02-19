logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Tiroteio no centro do Rio deixa um morto e criança baleada

Policiamento foi reforçado na região
Agência Brasil
Publicado em 19/02/2026 - 09:01
Rio de Janeiro
19/02/2026 - Câmeras de segurança registraram criminosos trocando tiros e moradores correndo para se proteger — Foto: Reprodução Câmera de Segurança
© Reprodução Câmera de Segurança

Tiroteio na Rua Frei Caneca, no centro do Rio de Janeiro, em um dos acessos à comunidade do Morro da Mineira, na noite desta quarta-feira (18), deixou três baleados, entre elas uma criança, e um morto, Marcos Vinícius Gomes Marinho.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Central da Polícia Militar e ao Hospital Souza Aguiar e o policiamento foi reforçado na região.

De acordo com a Polícia Civil, o caso inicialmente foi registrado na 6ª DP (Cidade Nova), mas após a confirmação da morte, foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime.

Edição:
Valéria Aguiar
Rio de Janeiro Tiroteio Morte Criança Baleada DHC polícia civil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Ideval Anselmo, ícone do carnaval paulista, morre aos 85 anos
qui, 19/02/2026 - 10:41
Brasília (DF), 09/01//2026 - Fachada do prédio da Anvisa em Brasília. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Anvisa aprova novo medicamento para tratar fenilcetonúria
qui, 19/02/2026 - 10:09
19.02.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a Sessão plenária com almoço de trabalho, no Centro de Convenções Bharat Mandapa. Nova Délhi - Índia.  Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Na Índia, Lula defende governança global da IA liderada pela ONU
qui, 19/02/2026 - 09:10
19/02/2026 - Câmeras de segurança registraram criminosos trocando tiros e moradores correndo para se proteger — Foto: Reprodução Câmera de Segurança
Geral Tiroteio no centro do Rio deixa um morto e criança baleada
qui, 19/02/2026 - 09:01
Andrew Mountbatten-Windsor no Windsor Great Park 2/2/2026 REUTERS/Toby Melville
Internacional Caso Epstein: ex-príncipe Andrew é detido por suspeitas de má conduta
qui, 19/02/2026 - 08:48
Pessoas usam lanternas enquanto caminham no escuro durante apagão em Madri 28/04/2025 REUTERS/Susana Vera
Internacional Blecaute no Paraguai deixa capital e grande parte do país sem energia
qui, 19/02/2026 - 08:02
Ver mais seta para baixo