Geral
Tiroteio no centro do Rio deixa um morto e criança baleada
Policiamento foi reforçado na região
Agência Brasil
Publicado em 19/02/2026 - 09:01
Rio de Janeiro
Versão em áudio
Tiroteio na Rua Frei Caneca, no centro do Rio de Janeiro, em um dos acessos à comunidade do Morro da Mineira, na noite desta quarta-feira (18), deixou três baleados, entre elas uma criança, e um morto, Marcos Vinícius Gomes Marinho.
Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Central da Polícia Militar e ao Hospital Souza Aguiar e o policiamento foi reforçado na região.
De acordo com a Polícia Civil, o caso inicialmente foi registrado na 6ª DP (Cidade Nova), mas após a confirmação da morte, foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime.
Mais notícias
Geral Ideval Anselmo, ícone do carnaval paulista, morre aos 85 anos
qui, 19/02/2026 - 10:41
Saúde Anvisa aprova novo medicamento para tratar fenilcetonúria
qui, 19/02/2026 - 10:09
Política Na Índia, Lula defende governança global da IA liderada pela ONU
qui, 19/02/2026 - 09:10
Geral Tiroteio no centro do Rio deixa um morto e criança baleada
qui, 19/02/2026 - 09:01
Internacional Caso Epstein: ex-príncipe Andrew é detido por suspeitas de má conduta
qui, 19/02/2026 - 08:48
Internacional Blecaute no Paraguai deixa capital e grande parte do país sem energia
qui, 19/02/2026 - 08:02