logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Homem morre após choque em canteiro de obras no aeroporto de Guarulhos

Trabalhador tinha 26 anos e teria encostado em cabo de alta tensão
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/02/2026 - 15:09
São Paulo
O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu-DF) comemora 15 anos de existência na capital do Brasil nesta segunda-feira (24). Durante este período, ele se consolidou como um serviço essencial.Foto: Breno Esaki/Agência Saúde
© Breno Esaki/Agência Saúde

Um homem de 26 anos morreu na quarta-feira (18) após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava em um canteiro de obras no Aeroporto Internacional de Guarulhos, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

De acordo com o órgão estadual, o trabalhador realizava um serviço de travessia de cabos quando acabou encostando em um fio de alta tensão.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas o trabalhador não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a concessionária GRU Airport afirmou que o profissional "realizava manutenção em rede aérea em via pública" e que ele era um prestador de serviços externo, que não trabalhava para o aeroporto nem para seus cessionários.

Por meio de nota, a concessionária lamentou o fato, disse que se solidariza com os familiares e informou “que as autoridades competentes foram acionadas para prestar o atendimento e investigar as causas da fatalidade”.

O caso é investigado como morte suspeita pela 3ª Delegacia de Atendimento ao Turista do Aeroporto (Deatur), em Guarulhos.

Relacionadas
Brasília (DF) - Salões de beleza do DF têm até abril para contratar técnico em microbiologia. Foto: Elza Fiuza/Agência Brasil
Bolsa Família não retira mulheres do mercado de trabalho, diz FMI
27.01.2026 - Doenças afastaram 4,1 milhões de trabalhadores de suas funções em 2025. Na foto homem recebe tratamento para dores nas costas. Foto: Clth20/Pixabay
Doenças afastaram 4,1 milhões de trabalhadores de suas funções em 2025
Alemanha, 30/08/2025 - Sede do grupo Volkswagen em Wolfsburg. Foto: Volkswagen/Divulgação
Trabalhadores processam Volkswagen por regime análogo à escravidão
Edição:
Vinicius Lisboa
Acidente de Trabalho Aeroporto Internacional de Guarulhos São Paulo Secretaria de Segurança Pública de São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu-DF) comemora 15 anos de existência na capital do Brasil nesta segunda-feira (24). Durante este período, ele se consolidou como um serviço essencial.Foto: Breno Esaki/Agência Saúde
Geral Homem morre após choque em canteiro de obras no aeroporto de Guarulhos
qui, 19/02/2026 - 15:09
São Paulo (SP), 22/12/2025 - Avião da Latam Airlines decola do Aeroporto de Congonhas. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Greve na Argentina provoca alteração nos voos da Latam
qui, 19/02/2026 - 14:50
Carros novos em pátio de fábrica da General Motors em São José dos Campos (SP)
Economia Financiamento de veículos cresceu 9,2% em janeiro
qui, 19/02/2026 - 14:01
Brasília (DF), 18/02/2026 - Profisionais da Aeronáutica. Foto: FAB/Divulgação
Geral Governo autoriza 487 contratações temporárias para Aeronáutica
qui, 19/02/2026 - 13:10
Pernambuco- 19/06/2025- Estradas da Região Nordeste têm movimentação intensa no feriadão. Foto PRF
Geral Carnaval registrou 130 mortos e 1,48 mil feridos nas rodovias federais
qui, 19/02/2026 - 13:05
Surucucu (RR), 09/02/2023 - Mulheres e crianças yanomami em Surucucu, na Terra Indígena Yanomami. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Governo intensifica ações de combate a coqueluche na TI Yanomami
qui, 19/02/2026 - 12:59
Ver mais seta para baixo