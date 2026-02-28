logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

TV Brasil exibe semifinal entre Bahia e Juazeirense neste sábado

Transmissão da partida pelo Campeonato Baiano inicia às 16h30
TV Brasil
Publicado em 28/02/2026 - 08:53
Brasília
bola - gramado - futebol - Tirada em 7 de setembro de 2018
© Fernando Torres/CBF/Direitos Reservados

Neste sábado (28), Bahia e Juazeirense entram em campo em busca da classificação para a final do Campeonato Baiano e a TV Brasil transmite todas as emoções do confronto decisivo. A exibição do jogo é feita com sinal gerado pela emissora parceira, TVE Bahia, que integra a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). 

As equipes entram em campo às 17h na Arena Fonte Nova, em Salvador, mas a emissora inicia a transmissão a partir das 16h30 com um pré-jogo especial. O duelo coloca frente a frente o líder isolado da fase classificatória e a Juazeirense, que garantiu a classificação na última vaga. Como se classificou em primeiro, o Bahia joga em casa, mas o regulamento do torneio não prevê benefício técnico além do mando. Se o tempo regulamentar terminar empatado, a disputa vai para os pênaltis. 

Sobre o Campeonato Baiano 

A edição 2026 do Campeonato Baiano sofreu mudanças em relação a anos anteriores. Iniciado em 10 de janeiro e com previsão de término em 8 de março, a competição será realizada em paralelo ao Campeonato Brasileiro e contará com redução de datas, passando de 13 para 11 jogos. A primeira fase terá nove rodadas, com as quatro melhores equipes classificadas para as semifinais, que, assim como a final, serão disputadas em jogo único. 

Participam do Campeonato Baiano 2026 dez clubes: Bahia, Vitória, Atlético de Alagoinhas, Jacuipense, Porto, Juazeirense, Jequié, Barcelona de Ilhéus, Bahia de Feira e Galícia. 

Jornada esportiva da TV Brasil em 2026 

Além do Campeonato Baiano, a TV Brasil, emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), começa o ano de 2026 com os jogos de outros três campeonatos estaduais de futebol. Estão confirmados na programação os confrontos pela disputa dos Campeonatos Baiano, Capixaba, Cearense e Paraense. 

Paralelamente, cumprindo com a missão de dar visibilidade ao esporte feminino, a emissora também exibe os jogos da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino pelo terceiro ano consecutivo. 

As transmissões dos Campeonatos Estaduais são exibidas para todo o país e geradas a partir das emissoras parceiras que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Nestes confrontos, a cobertura, a narração e os comentários serão realizados pelas equipes dos canais dos quatro estados: TVE Bahia, TVE Espírito Santo, TV Ceará e TV Cultura do Pará. 

Relacionadas
Sorteio da Liga dos Campeões 27/2/2026 REUTERS/Pierre Albouy
Real enfrenta novamente City nas oitavas de final da Liga dos Campeões
Brasília (DF), 27/12/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro com o atleta medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão–Cortina 2026, Lucas Pinheiro Braathen, realizado no Palácio do Planalto. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Lula recebe Lucas Pinheiro, medalha de ouro nos Jogos de Inverno
Soccer Football - Recopa Sudamericana - Final - Second Leg - Flamengo v Lanus - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - February 26, 2026 Lanus' Lucas Besozzi in action with Flamengo's Agustin Rossi REUTERS/Sergio Moraes
Flamengo luta, mas sucumbe diante do Lanús e perde título da Recopa
Edição:
Aline Leal
campeonato baiano Bahia Juazeirense
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Indústria Wirth Calçados Dois Irmãos (RS) 14.04.2006 - Foto: Miguel Ângelo
Economia Empresas têm até este sábado para enviar dados salariais por gêneros
sab, 28/02/2026 - 09:21
bola - gramado - futebol - Tirada em 7 de setembro de 2018
Geral TV Brasil exibe semifinal entre Bahia e Juazeirense neste sábado
sab, 28/02/2026 - 08:53
Smoke rises in the sky after blasts were heard in Manama, Bahrain, February 28, 2026. REUTERS/Stringer REFILE - QUALITY REPEAT
Internacional Israel e EUA atacam Irã
sab, 28/02/2026 - 08:22
Brasília - Estudantes do ensino profissionalizante que participarão do WorldSkills 2017 se preparam para a competição no Centro de Treinamento do Senai-DF (Marcelo Camargo/Agência Brasil).
Educação Educação profissional no Brasil cresce mais de 68% em cinco anos
sab, 28/02/2026 - 08:16
fortaleza, ceará
Esportes Fim de semana tem Clássico-Rei e semifinais do Baiano na TV Brasil
sab, 28/02/2026 - 08:11
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio estimado em R$ 145 milhões
sab, 28/02/2026 - 07:14
Ver mais seta para baixo