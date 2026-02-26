logo ebc
TV Brasil mostra ao vivo desfile das escolas de samba de Porto Alegre

Transmissão será nesta sexta e sábado a partir das 23h59
Publicado em 26/02/2026 - 08:02
Brasília
Brasília (DF) 25/02/2025 - Arte Carnavais do Brasil. Arte EBC
© Arte EBC

A programação do carnaval 2026 terá mais destaques na tela da TV Brasil neste fim de semana, com a transmissão do desfile das escolas de samba do Grupo Ouro de Porto Alegre. A festa será apresentada nesta sexta (27) e sábado (28), ao vivo, a partir das 23h59, diretamente do Complexo Cultural do Porto Seco, na zona norte da capital gaúcha, na faixa temática Carnavais do Brasil.

A cobertura das agremiações da elite do estado vai ao ar para todo o país em parceria com a TVE/RS, emissora que integra a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

A apresentação do Carnaval do Grupo Ouro reúne as escolas de samba tradicionais de Porto Alegre e da região metropolitana da capital. Na primeira noite dos desfiles, as atrações são as agremiações Bambas da Orgia, Imperatriz Dona Leopoldina, Império do Sol e Vila Isabel. As escolas que participam na segunda noite da disputa são União da Tinga, Acadêmicos de Gravataí, Imperadores do Samba, Estado Maior da Restinga e Fidalgos e Aristocratas.

Programação especial 

O carnaval pautou produções especiais da TV Brasil no mês de fevereiro com transmissões ao vivo e atrações temáticas variadas na faixa Carnavais do Brasil. O canal público valoriza as manifestações da cultura popular em diversas regiões do país ao mostrar o desfile das escolas de samba e exibir shows com grandes personalidades da cena musical brasileira.

A emissora exibiu o desfile das agremiações do Grupo Especial de Vitória, no Espírito Santo, na sexta (6) e no sábado (7), com a TVE/ES, em rede; a apresentação das escolas de samba do Grupo de Acesso 2 de São Paulo, apenas para o estado, no sábado (7); e a das agremiações da Série Prata, do Rio de Janeiro, no domingo (15) e na segunda (16), para todo o país.

O clima de carnaval também incluiu os principais circuitos da folia em Salvador. A programação especial acompanhou os shows de astros nos circuitos Barra-Ondina, Campo Grande e Pelourinho durante vários dias, na sexta (13), sábado (14) e terça (17), em diversos horários, com a TVE Bahia, em rede. A TV Brasil ainda teve edições temáticas dos programas Sem Censura e Samba na Gamboa.

Ao vivo e on demand  

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize  

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.  

