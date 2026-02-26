logo ebc
Vale do Paraíba e litoral paulista estão em alerta de perigo hoje

Previsão é de grande volume de chuvas nesta quinta-feira
Matheus Crobelatti* - Estagiário da Agência Brasil
Publicado em 26/02/2026 - 12:43
São Paulo
A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou, nesta quinta-feira (26), que as regiões do Vale do Paraíba e do Litoral Paulista estão em alerta vermelho de perigo em decorrência das chuvas. O órgão prevê que o dia será marcado por grande volume de água.

A passagem de uma frente fria nas regiões em alerta tem causado grandes crises de segurança na última semana, especialmente no município de Peruíbe. A cidade teve um acúmulo de chuva de 234 milímetros (mm) em três dias, o que fez 384 desabrigados e outras 100 desalojadas.

Também houve complicações em São Manuel, onde 200 pessoas ficaram desalojadas, e em Ubatuba, em que as chuvas atingiram 408 residências e causou a morte de duas pessoas em um naufrágio no último sábado (21)

Devido à situação crítica no Vale do Paraíba e no litoral norte do estado, representantes da Defesa Civil vão estabelecer medidas a serem tomadas no dia de hoje. A pauta inclui a apresentação do panorama meteorológico atualizado, avaliação de eventuais situações de anormalidade, planejamento da logística humanitária e definição de encaminhamentos operacionais.

O Gabinete de Crise seguirá mobilizado com monitoramento 24 horas e pronta resposta às ocorrências registradas.

Ajuda humanitária

Em Peruíbe, o Governo de São Paulo tem enviado ajuda humanitária para a cidade. Na última terça (24), a Defesa Civil enviou colchões, kits de higiene pessoal, travesseiros e cobertores.

*Estagiário da  Agência Brasil sob  supervisão de Odair Braz Junior

Edição:
Maria Claudia
chuvas Vle do Paraíba litoral paulista Peruíbe meteorologia
