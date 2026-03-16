Anac autoriza cargueira mexicana a operar regularmente no Brasil

Autorização foi publicada no DOU, após empresa cumprir requisitos
Publicado em 16/03/2026 - 15:37
Brasília
16/03/2026 - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou a empresa mexicana TM Aerolíneas a operar serviços regulares de transporte aéreo internacional de carga com origem ou destino no Brasil.

Sediada na Cidade do México, a TM Aerolíneas opera comercialmente sob o nome Awesome Cargo e há meses vinha fazendo a rota China-Campinas (SP), com voos fretados.

Segundo a Anac, a autorização publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira (13) foi concedida após a companhia ter cumprido todas as exigências e requisitos legais.

Ainda de acordo com a Anac, a entrada da TM Aerolíneas no mercado brasileiro deve fortalecer a movimentação internacional de cargas, “contribuindo para o aumento da eficiência logística e para a ampliação das rotas disponíveis para o transporte de mercadorias”.

Denise Griesinger
Mais notícias
Moeda Nacional, Real, Dinheiro, notas de real,Cédulas do real
Economia Caixa libera abono salarial para nascidos em fevereiro
seg, 16/03/2026 - 16:37
Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2025 – Candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral CNU divulga resultado final com classificações e lista de espera
seg, 16/03/2026 - 16:29
Rio de Janeiro (RJ), 03/12/2025 - Presidente da Alerj, deputado estadual Rodrigo Bacellar. Foto: Thiago Lontra/ALERJ
Justiça PGR denuncia Bacellar e TH Joias por obstrução de investigação
seg, 16/03/2026 - 16:28
Tite - técnico do Cruzeiro - demitido em 15/03/2026
Esportes Tite é demitido do Cruzeiro após empate com Vasco no Brasileirão
seg, 16/03/2026 - 16:05
Brasília (DF), 16/03/2026 - Terminal da Praia Grande. Foto: Honório Moreira/Prefeitura São Luís/Arquivo
Geral Rodoviários de São Luís fazem greve para cobrar pagamento de reajustes
seg, 16/03/2026 - 15:56
16/03/2026 - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Foto: ANAC/Divulgação
Geral Anac autoriza cargueira mexicana a operar regularmente no Brasil
seg, 16/03/2026 - 15:37
Ver mais seta para baixo