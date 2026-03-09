logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Após ameaça de bomba, voo da Latam de Brasília a São Paulo é adiado

Peritos da PF acionaram protocolos de segurança
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/03/2026 - 18:30
Brasília
Movimentação de aviões comerciais no aeroporto de Brasília.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Após uma falsa ameaça de bomba, um avião da Latam que decolaria do Aeroporto de Brasília, às 9h55 desta segunda-feira (9), com destino ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP), precisou ser inspecionado pela Polícia Federal (PF). O voo LA4677 foi adiado para o período da tarde (14h04).

Segundo a PF, ao receber o informe da Inframerica, empresa que administra o aeroporto de Brasília, e da empresa aérea, os protocolos de segurança foram acionados. Os passageiros e seus pertences foram imediatamente desembarcados, como é previsto para situações como essa.

“Equipes especializadas da PF realizaram inspeções na aeronave, bem como em passageiros e em bagagens, com o objetivo de verificar a existência de eventual risco à operação aérea”, explica a corporação em nota à imprensa.

A PF garantiu ainda que não foram identificados “riscos ou irregularidades” na aeronave. Segundo a Inframerica, o avião foi liberado para o voo por volta das 13h e não houve impacto nas operações do aeroporto.

A Latam, também em nota, reforçou que o voo até Cumbica ocorreu sem qualquer intercorrência e que “adota os mais elevados padrões internacionais para garantir uma operação segura a todos”.

Relacionadas
O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu-DF) comemora 15 anos de existência na capital do Brasil nesta segunda-feira (24). Durante este período, ele se consolidou como um serviço essencial.Foto: Breno Esaki/Agência Saúde
Homem morre após choque em canteiro de obras no aeroporto de Guarulhos
Brasília (DF), 11/02/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de cerimônia para anúncio de investimentos para ampliação e modernização de 11 aeroportos do país. Serão beneficiados os aeroportos de Congonhas (São Paulo), Campo Grande (MS), Ponta Porã (MS), Corumbá (MS), Santarém (PA), Marabá (PA), Carajás (PA), Altamira (PA), Uberlândia (MG), Uberaba (MG) e Montes Claros (MG). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ministro celebra anúncio de R$ 5,7 bi para ampliar aeroportos no país
Edição:
Juliana Andrade
Brasília São Paulo Aeroporto Internacional Juscelino Kubitscheck aeroporto de brasília Aeroporto de Cumbica Polícia Federal ameaça de bomba
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
FILE PHOTO: Petróleo A pump jack operates near a crude oil reserve in the Permian Basin oil field near Midland, Texas, U.S. February 18, 2025. REUTERS/Eli Hartman/File Photo
Internacional Guerra no Irã: preço do petróleo salta 7% e chega a recorde desde 2022
seg, 09/03/2026 - 18:45
Brasília (DF), 27/01/2025 - Crianças com perfil aberto em redes sociais. Ian Fernandes de Alencar. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça AGU pede que PF investigue usuários que publicaram vídeos misóginos
seg, 09/03/2026 - 18:34
Brasília- DF – 09/3/2026 – Reunião da CPMI do INSS. - Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política CPMI do INSS: convocados não comparecem e depoimentos são adiados
seg, 09/03/2026 - 18:31
Movimentação de aviões comerciais no aeroporto de Brasília.
Geral Após ameaça de bomba, voo da Latam de Brasília a São Paulo é adiado
seg, 09/03/2026 - 18:30
Operação Javari
Direitos Humanos Univaja e DPU denunciam tortura de indígena no Vale do Javari
seg, 09/03/2026 - 18:16
Hannover, 05/03/2026 - A feira de tecnologia Hannover Messe 2026, a maior feira de tecnologia industrial do mundo. Foto: Hannover Messe/Divulgação
Economia Especialista diz que 95% dos projetos de IA não geram valor a empresas
seg, 09/03/2026 - 17:48
Ver mais seta para baixo