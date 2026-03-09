Após ameaça de bomba, voo da Latam de Brasília a São Paulo é adiado

Após uma falsa ameaça de bomba, um avião da Latam que decolaria do Aeroporto de Brasília, às 9h55 desta segunda-feira (9), com destino ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP), precisou ser inspecionado pela Polícia Federal (PF). O voo LA4677 foi adiado para o período da tarde (14h04).

Segundo a PF, ao receber o informe da Inframerica, empresa que administra o aeroporto de Brasília, e da empresa aérea, os protocolos de segurança foram acionados. Os passageiros e seus pertences foram imediatamente desembarcados, como é previsto para situações como essa.

“Equipes especializadas da PF realizaram inspeções na aeronave, bem como em passageiros e em bagagens, com o objetivo de verificar a existência de eventual risco à operação aérea”, explica a corporação em nota à imprensa.

A PF garantiu ainda que não foram identificados “riscos ou irregularidades” na aeronave. Segundo a Inframerica, o avião foi liberado para o voo por volta das 13h e não houve impacto nas operações do aeroporto.

A Latam, também em nota, reforçou que o voo até Cumbica ocorreu sem qualquer intercorrência e que “adota os mais elevados padrões internacionais para garantir uma operação segura a todos”.