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Após cinco dias de internação, Sônia Guajajara recebe alta médica

Ministra foi internada no sábado após mal-estar, febre e dor abdominal
Elaine Patrícia Cruz - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/03/2026 - 16:54
São Paulo
São Paulo (SP), 14/08/2025 - A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, participa da conferência COP 30 em Perspectiva: Povos Indígenas e as Mudanças Climáticas, realizado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa - Insper em parceria com o Ministério dos Povos Indígenas. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Após cinco dias de internação em um hospital da capital paulista, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, recebeu alta médica nesta quinta-feira (26).

Segundo boletim médico do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor-SP), a ministra deixa o hospital em boas condições, sem dor, alimentando-se normalmente e com quadro controlado.

“Seguirá com medicação por período determinado e acompanhamento ambulatorial”, diz o boletim assinado pelo médico Alfredo José Mansur, diretor clínico do InCor.

A ministra foi internada no InCor no último sábado (21), após apresentar um quadro de mal-estar, febre alta e dor abdominal. Nos últimos dias a ministra teve uma evolução clínica positiva.

“Durante a internação, respondeu bem ao tratamento, com melhora contínua dos sintomas e recuperação do estado geral, sem episódios recentes de febre”, afirma o boletim do hospital.

Em publicação nas redes sociais, a ministra agradeceu todas as mensagens de apoio e o atendimento prestado pela equipe do hospital.

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Edição:
Aline Leal
Sônia Guajajara Incor Ministério dos Povos Indígenas
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