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Assassino confesso de ex-companheira é preso em São Bernardo do Campo

Femiinicida chegou a forjar busca durante desaparecimento da ex-mulher
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/03/2026 - 16:22
São Paulo
São Paulo (SP), 12/02/2026 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
© PCSP/Divulgação

A Polícia Civil de São Bernardo do Campo prendeu temporariamente nesta quinta-feira (12), Luciano de Souza, de 32 anos, assassino confesso de sua ex-companheira Sabrina Cândido Pontes, de 24 anos. Ela deixa dois filhos pequenos (2 e 4 anos), frutos do relacionamento de 12 anos do casal. Souza foi detido e encaminhado ao 6º DP de São Bernardo onde o caso foi registrado como feminicídio e ocultação de cadáver.

Três dias antes de se entregar à polícia e confessar o crime, Souza foi à delegacia para denunciar o desaparecimento de Sabrina, alegando que ela havia sumido no último dia 6 de março, para forjar empenho na busca.

Pressionado pelas investigações, ele voltou à delegacia e disse que havia matado Sabrina e deixado seu corpo em uma área de mata próxima a uma estrada na região do Riacho Grande-Represa Billings, em São Bernardo do Campo.

Segundo a polícia, Souza contou que cometeu o crime porque Sabrina se recusava a reatar o casamento. Os dois estavam separados havia um mês.

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Mensagens

Durante o período em que ela estava desaparecida, mensagens foram postadas no status do celular de Sabrina, para mostrar ela estava bem e no interior. Suspeita-se que o ex-companheiro tenha enviado áudios usando inteligência artificial para tentar despistar a família.

Feminicídios

Em 2025, o estado de São Paulo registrou o maior número de vítimas de feminicídio desde o início da série histórica, em 2018. Foram 270 mulheres assassinadas por violência de gênero, o que representa um aumento de 6,7% em relação a 2024, quando foram registrados 253 casos, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

O mês de janeiro foi o mais violento para as mulheres desde o início da série histórica, com 27 feminicídios, o equivalente a quase uma morte por dia.

Uma em cada cinco vítimas de feminicídio na cidade de São Paulo (21,7%) tinha medida protetiva, segundo levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), divulgado no início de março.

De setembro de 2023 a março de 2025, foram registradas 83 vítimas na capital paulista, das quais 18 tinham obtido medida protetiva urgente (MPU). Considerando o total de 1.127 feminicídios analisados pelo FBSP em 16 unidades da Federação, 148 mulheres (13,1%) foram mortas apesar da MPU vigente.

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feminicídio marido mata ex-mulher feminicida Polícia paulista
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