logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Campanha do BB para Minas Gerais supera R$ 1,5 milhão

Chuvas já deixaram 72 mortos no estado
Agência Brasil
Publicado em 04/03/2026 - 20:18
Brasília
Porteirinha (MG), 01/03/2026 - A Prefeitura de Porteirinha decretou Situação de Emergência no município neste domingo, 1º de março de 2026, em razão das fortes chuvas registradas nas últimas horas e do risco de rompimento da Barragem das Lajes, localizada na zona rural, a aproximadamente 24 quilômetros da sede da cidade. Foto: Prefeitura de Porteirinha/Divulgação
© Prefeitura de Porteirinha/Divulgação

A campanha de doações lançada pelo Banco do Brasil para apoiar vítimas das chuvas e deslizamentos de terra em Minas Gerais arrecadou mais de R$ 1,5 milhão. Do total, R$ 1,2 milhão vieram de contribuições de funcionários e clientes, enquanto R$ 300 mil foram aportados pelo próprio conglomerado.

O protocolo do Programa Ajuda Humanitária foi divulgado no dia 26 de fevereiro, com foco nas cidades atingidas na região da Zona da Mata Mineira.

Segundo a Defesa Civil, o estado já registra 72 mortes confirmadas em decorrência das chuvas. Em Juiz de Fora, há 653 desabrigados e 7.931 desalojados. Em Ubá, são 24 desabrigados, 4.480 desalojados e um desaparecido. Em Matias Barbosa, 96 desabrigados e 604 desalojados.

Além da campanha de arrecadação, o banco anunciou medidas emergenciais para atender mais de 159 mil clientes pessoas físicas e cerca de 9 mil pessoas jurídicas nas regiões afetadas.

Entre as ações para clientes pessoa física estão carência de até seis meses para início do pagamento em operações de crédito consignado e crédito salário, além da possibilidade de repactuação de até quatro parcelas em financiamentos imobiliários e empréstimos com garantia de imóvel.

Para empresas, será disponibilizado o Pula Parcela Emergencial PJ, com prorrogação de até seis parcelas em linhas de capital de giro e financiamento, além de linha de repactuação de dívidas com prazo de até 60 meses e carência de até seis meses.

No setor agropecuário, o banco anunciou alocação emergencial de recursos para crédito rural, prorrogação simplificada de operações, acionamento de parceiros nos municípios atingidos e priorização de comunicados de perdas do Proagro.

Também foram adotadas medidas operacionais excepcionais nos meios de pagamento, como estorno de juros, encargos e tarifas, flexibilização de prazos para abertura e manutenção de contas e ampliação temporária de limites para transações via Pix.

Na área de seguros, haverá comunicação ativa com segurados das cidades impactadas, reforço no atendimento e priorização de análise de sinistros.

O banco informou ainda que está em contato com prefeituras para oferecer linhas de crédito ao setor público e orientar gestores sobre solicitação de recursos por meio do Cartão da Defesa Civil.

Doações

Os valores arrecadados serão destinados a instituições sem fins lucrativos que atuam na região, responsáveis pela compra e distribuição de alimentos, kits de higiene e limpeza e outros itens essenciais.

Doações em pontos do programa Livelo serão dobradas pela instituição. A campanha para doação de pontos segue até 31 de março de 2026.

Desde 26 de fevereiro, todas as AABBs de Minas Gerais funcionam como pontos de coleta de donativos materiais, como água mineral, produtos de higiene, cobertores, roupas e calçados em bom estado.

Para doações em dinheiro

  • Banco do Brasil (001)
  • Agência: 1607-1
  • Conta: 80.000-7
  • Chave Pix: pix.enchentesmg@fundacaobb.org.br
Relacionadas
Matias Barbosa (MG), 01/03/2026 - Consequências das fortes chuvas e transbordamento do rio Paraibuna na cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Governo reconhece situação de emergência em cidades de MG, RJ e SP
Rio de Janeiro (RJ), 04/03/2026 – Militar pilota drone de ataque durante apresentação das inovações tecnológicas do Corpo de Fuzileiros Navais, na Ilha das Cobras, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Fuzileiros incorporam tecnologias para defesa e auxílio em desastres
Edição:
Maria Claudia
Campanha do BB Minas Gerais chuvas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Porteirinha (MG), 01/03/2026 - A Prefeitura de Porteirinha decretou Situação de Emergência no município neste domingo, 1º de março de 2026, em razão das fortes chuvas registradas nas últimas horas e do risco de rompimento da Barragem das Lajes, localizada na zona rural, a aproximadamente 24 quilômetros da sede da cidade. Foto: Prefeitura de Porteirinha/Divulgação
Geral Campanha do BB para Minas Gerais supera R$ 1,5 milhão
qua, 04/03/2026 - 20:18
Brasília (DF), 07.08.2024 - Maria da Penha durante evento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) da 18ª edição da Jornada Lei Maria da Penha. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Direitos Humanos Maria da Penha pede rede direta de apoio para mulheres do interior
qua, 04/03/2026 - 20:06
People mourn on the day of the funeral of the victims following a reported strike on a school in Minab, Iran, March 3, 2026. Amirhossein Khorgooei/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. TPX IMAGES OF THE DAY REFILE – REMOVING ATTRIBUTION TO STRIKE
Internacional Guerra do Irã viola Carta da ONU, diz missão internacional 
qua, 04/03/2026 - 19:59
Ministra Macaé Evaristo participa da cerimônia de apresentação pública do Centro de Memória às Vítimas da Violência de Estado / CAIS Mães por Direitos. Quadra Escola Unidos da Zona Noroeste, São Paulo. 04-03-2026 Fotos: Raul Lansky
Direitos Humanos Santos terá centro de memória para vítimas de violência do Estado
qua, 04/03/2026 - 19:50
Rio de Janeiro (RJ), 04/03/2026 – O delegado Angelo Lages, da 12ª Delegacia Policial, fala sobre a prisão de quatro réus do caso de estupro coletivo de uma adolescente ocorrido em Copacabana. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Polícia quer quebrar sigilo telefônico de réus por estupro coletivo
qua, 04/03/2026 - 19:33
04.03.2026 - Presidente da Republica Luiz Inacio Lula da Silva durante Seminário - Brasil pela Vida das Meninas e Mulheres. Palácio do Planalto. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Direitos Humanos Mutirão cumprirá mil mandados de prisão contra agressores de mulheres
qua, 04/03/2026 - 19:04
Ver mais seta para baixo