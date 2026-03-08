logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Chuvas no estado de São Paulo provocam morte de duas pessoas

Previsão para o domingo é de mais chuvas com rajadas de ventos
Elaine Patrícia Cruz - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/03/2026 - 10:49
São Paulo
São Paulo (SP), 14/01/2026 - Pessoas usam guarda-chuva durante chuva no centro da cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Duas pessoas morreram neste sábado (7), no estado de São Paulo, em decorrência das chuvas. Segundo a Defesa Civil, as duas mortes estão associadas a enxurradas que ocorreram nos municípios de São Bernardo do Campo e Sorocaba.

Em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, um homem morreu após ser arrastado pela enxurrada no bairro Demarchi. De acordo com os bombeiros, a força das águas arrastou a vítima para debaixo de um veículo. A vítima chegou a ser retirada por equipes que atuavam no local, mas o óbito acabou sendo constatado pelo atendimento local.

Já em Sorocaba, um homem foi arrastado por uma enxurrada no bairro Jardim Guadalupe e desapareceu. Após buscas, seu corpo foi encontrado neste domingo pelo Corpo de Bombeiros.

Só ontem, os Bombeiros atenderam 41 chamadas para quedas de árvores, 15 chamadas para alagamentos e enchentes e 10 chamadas para desabamentos e desmoronamentos na capital paulista e outras cidades da região metropolitana de São Paulo.

Mas houve chuva em diversas outras cidades do estado, que provocaram alagamentos e desabamentos. Em Santo Antônio do Aracanguá, por exemplo, duas pessoas ficaram feridas após a queda de tendas em um evento que ocorria na Rodovia Eliezer Montenegro.

Desde que a Operação SP Sempre Alerta-Chuvas teve início, em dezembro de 2025, o estado paulista contabiliza 21 óbitos em decorrência das chuvas. Do total, diz a Defesa Civil, 11 deles ocorreram por causa de enxurradas.

Segundo a Defesa Civil, as enxurradas podem se formar rapidamente durante temporais e arrastar pessoas que tentam atravessar as ruas alagadas ou são surpreendidas pela força das águas. A orientação do órgão é para que a população evite essas áreas e acompanhem os alertas oficiais.

Previsão

Para este domingo, a previsão é de chuva persistente, com momentos de maior intensidade e acumulados significativos, acompanhadas de rajadas de vento, raios e eventual queda de granizo em diversas regiões do estado.

Relacionadas
Rio de Janeiro - Protesto no Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, pelo fim da violência contra as mulheres e contra o PL 5069/13, em frente à Câmara de Vereadores (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Pela vida das mulheres: atos do 8 de março ocupam ruas pelo Brasil
Justiça mantém presos três suspeitos de matar advogado no Rio - Rodrigo Marinho Crespo foi morto com pelo menos dez tiros em 26 de fevereiro, perto da sede da Ordem dos Advogados do Brasil, no centro do Rio. CFTV/Redes Sociais
Rio: assassinos de advogado são condenados a 30 anos de prisão
São Paulo (SP), 06/03/2026 - Foto do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para o sistema prisional brasileiro. Foto: Polícia Civil/Reprodução
Defesa de Vorcaro pede acesso à perícia de celulares apreendidos
Edição:
Aline Leal
Chuvas São Paulo chuvas em São Paulo Mortes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Movimento feminista entrega carta de protesto ao governo federal
Geral Fim da escala 6x1: proposta pode aliviar dupla jornada das mulheres
dom, 08/03/2026 - 12:11
Rio de Janeiro (RJ) 11/01/2024 – Espaço cultural Casa da Tia Ciata. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Tuiuti homenageará a matriarca do samba Tia Ciata no carnaval de 2027
dom, 08/03/2026 - 11:35
São Paulo (SP), 14/01/2026 - Pessoas usam guarda-chuva durante chuva no centro da cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Chuvas no estado de São Paulo provocam morte de duas pessoas
dom, 08/03/2026 - 10:49
Rio de Janeiro - Protesto no Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, pelo fim da violência contra as mulheres e contra o PL 5069/13, em frente à Câmara de Vereadores (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Geral Pela vida das mulheres: atos do 8 de março ocupam ruas pelo Brasil
dom, 08/03/2026 - 10:23
Fumaça sobe após ataque de Israel a Beirute, no Líbano 04/03/2026 REUTERS/Claudia Greco
Cultura Programa Brasil no Mundo debate guerra do Irã neste domingo
dom, 08/03/2026 - 10:05
São Paulo - A van-estúdio do projeto Precisamos falar do assédio, onde mulheres são convidadas a gravar depoimentos sobre qualquer tipo de desrespeito sofrido, estacionada na Praça do Patriarca (Rovena Rosa/Agência Brasil)
Direitos Humanos Assédio no trabalho: saiba como reunir provas para denunciar crime
dom, 08/03/2026 - 10:00
Ver mais seta para baixo