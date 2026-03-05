logo ebc
Desabamento de lar de idosos em Belo Horizonte causa seis mortes

Estabelecimento tinha funcionamento regularizado
Publicado em 05/03/2026 - 14:03
São Paulo
Belo Horizonte (MG), 05/03/2026 - Soldados do Corpo de Bombeiros fazem buscas após desabamento de prédio de lar de idosos.
© CBMMG/Divulgação

Um lar de idosos desabou em Belo Horizonte na madrugada desta quinta-feira (5), no bairro Jardim Vitória. Seis pessoas morreram e várias ficaram soterradas. 

Entre os mortos, cinco eram idosos, enquanto a outra vítima foi um homem de 30 anos.

Segundo informações dos bombeiros, que foram fazer o resgate no local por volta da 1h40 da manhã, 29 pessoas estavam no lar no momento do desabamento.

Com a ajuda de vizinhos, foram resgatadas 8 pessoas, das quais 2 cuidadores e 6 idosos.

Entre os resgatados está uma criança de 2 anos, que estava consciente e com sinais vitais preservados quando foi retirada dos escombros.

Ainda no meio da manhã de hoje havia cerca de 13 vítimas soterradas. Mais de 50 homens do Corpo de Bombeiros trabalhavam no salvamento com a ajuda de cães de busca.

Os feridos foram levados ao Hospital Odilon Behrens.

Ainda não se sabe o que causou o desabamento do lar de idosos. Segundo a prefeitura de Belo Horizonte, o local tinha funcionamento regularizado.

