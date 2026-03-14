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DF e 10 estados têm alerta laranja de chuva neste sábado

Sul do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro exigem atenção
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/03/2026 - 11:44
Brasília
05/02/2026 - Brasília - Chuva forte nessa tarde de quinta feira na cidade de Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Distrito Federal e mais dez estados têm alerta laranja de chuva para este sábado (14). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta começou à 0h e vai até as 23h59m, com chuvas que variam de 30 a 100 milímetros, dependendo da localidade, com rajadas de vento provocadas pela variação brusca de temperatura.

O alerta laranja abrange as seguintes regiões: quase todo o Espírito Santo, centro-norte do estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais (exceto Triângulo Mineiro, extremo sul do estado e Vale do Jequitinhonha), quase todo o estado de Goiás, leste e norte de Mato Grosso, oeste do Tocantins, oeste do Maranhão, quase todo o Pará, todo o Amapá e oeste do Amazonas.

Segundo o Inmet, há previsão de chuva para quase todo o país neste sábado. Apenas o sul do Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul e a Bahia, Pernambuco, Sergipe e Paraíba têm tempo seco e ensolarado.

CPTEC

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), onde está instalado o supercomputador Jaci, divulgou a previsão de locais onde as tempestades serão mais severas. No Vale do Paraíba do Sul, na divisa do Espírito Santo e Rio de Janeiro, estão previstos os maiores volumes de chuva, de nível 3, e alerta de tempo severo.

Também há previsões de chuva de nível 3 na Região Metropolitana de Belém, no litoral do Pará, no interior do Maranhão e em áreas do interior do Amazonas. Nessas regiões, no entanto, não está previsto tempo severo.

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Edição:
Valéria Aguiar
chuva DF estados Inmet Espírito Santo Rio de Janeiro CPTEC
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