Geral
Dois homens morrem em queda de avião em Rio Claro, no sul fluminense
Princípio de incêndio foi controlado pelos bombeiros
Rafael Cardoso – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/03/2026 - 17:29
Rio de Janeiro
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Dois homens morreram na manhã deste domingo (29) depois da queda de um avião de pequeno porte em Rio Claro, no Sul Fluminense.
Segundo o Corpo de Bombeiro, o caso aconteceu por volta de 11h55 na altura da região de Passa Três, na Estrada de São João Marcos.
Houve um princípio de incêndio em uma área de matagal, que foi controlado pelos bombeiros. A área foi isolada por equipes do 28º Batalhão da Polícia Militar de Volta Redonda, município próximo de Rio Claro, e peritos são aguardados no local.
Causas da queda do avião e identidades das vítimas ainda não são conhecidas.
A investigação sobre o acidente fica sob responsabilidade da Polícia Civil e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).
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