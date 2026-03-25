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EBC e IFSul inauguram nova TV pública em Venâncio Aires (RS)

Iniciativa foi viabilizada por meio do programa Brasil Digital
EBC
Publicado em 25/03/2026 - 17:15
Brasília
Venâncio Aires (RS, 25/03/2026 - A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul) inauguraram a IFSul TV.. Foto: IFSul/Divulgação
© IFSul/Divulgação

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul) inauguraram nesta terça-feira (24) a IFSul TV, emissora sediada em Venâncio Aires (RS).  O novo canal exibirá também a programação da TVE Rio Grande do Sul, membro da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e que retransmite a programação da TV Brasil.

A EBC foi representada pelo gerente de Expansão e Tecnologias de Rede, David Morais. Também estiveram presentes na solenidade de inauguração o prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa; o reitor do IFSul, Carlos Corrêa; o diretor-geral do campus do IFSul em Venâncio Aires, Geovane Griesang; e a deputada federal Maria do Rosário.

Na ocasião, David Morais afirmou que a inauguração representa mais um passo concreto na expansão da RNCP, fortalecendo o acesso da população a conteúdos educativos, culturais e de interesse público. “Mais do que instalar um canal, estamos garantindo o direito à informação de qualidade, ampliando a pluralidade de vozes e promovendo a inclusão digital e social”, ressaltou.

“Estamos muito contentes com a inauguração da IFSul TV aqui em Venâncio Aires, a partir da parceria que estabelecemos com a EBC.  Vamos agora trabalhar na produção de conteúdos para conseguir disponibilizá-los à população, fazendo essa aproximação da comunidade com a nossa instituição”, declarou o diretor-geral Griesang.

A iniciativa foi viabilizada por meio do Brasil Digital, programa coordenado pelo Ministério das Comunicações com o objetivo de ampliar o acesso à televisão digital aberta e gratuita em todo o país. A implantação da emissora contou com investimento federal de R$ 430 mil em equipamentos e infraestrutura de transmissão das duas redes de comunicação pública: RNCP e Rede Legislativa.

Instalada em Venâncio Aires, município com aproximadamente 68 mil habitantes e conhecido como a Capital Nacional do Chimarrão, a nova emissora representa um marco para a região dos Vales do Rio Grande do Sul. Com a entrada em operação, a população venâncio-airense passa a contar com sinal digital de alta qualidade e poderá assistir à programação da TV Brasil pelo canal 2.1 e aos canais da Rede Legislativa pelo canal 9. 

Multiprogramação

2.1 – TVE RS/Ifsul

2.2 - Canal Gov

2.3 - Canal educação

2.4 - Canal saúde

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