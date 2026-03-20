logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

EBC e UERN TV estreiam canal aberto em Mossoró

Inauguração faz parte da estratégia de expansão da RNCP
Agência Brasil
Publicado em 20/03/2026 - 19:03
Brasília
Mossoró (RN), 20/03/2026 - A população da cidade de Mossoró (RN) passou a contar com o sinal da UERN TV, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). O projeto de levar a emissora universitária para o canal 20.1 concretiza-se por meio de parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), integra a estratégia de expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e acontece com recursos do programa Brasil Digital, do Governo do Brasil. Foto: UERN/Divulgação
© UERN/Divulgação

Desde esta quinta-feira (19), a população da cidade de Mossoró (RN) passou a contar com o sinal da UERN TV, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). O projeto de levar a emissora universitária para o canal 20.1 concretiza-se por meio de parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e integra a estratégia de expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), com recursos do programa Brasil Digital, do governo do Brasil.

A cerimônia de estreia reuniu autoridades municipais, estaduais e federais na cidade de Mossoró. Entre os presentes estavam o gerente de Expansão e Tecnologias de Rede da EBC, David Morais; a reitora da UERN, Cicília Maia; o conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e presidente do Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired), Octávio Pieranti; o diretor executivo do Instituto Cultne, Acácio Jacinto; além de representantes de setores da comunicação, classe política e comunidade acadêmica.

Na ocasião, o gerente da EBC David Morais lembrou que o momento significa um avanço concreto na estratégia de expansão da RNCP, voltada à ampliação da cobertura, interiorização do sinal e ao fortalecimento da comunicação pública como política de Estado.

“A televisão pública brasileira, estruturada a partir de 2007 com a criação da EBC, vem consolidando um modelo baseado na cooperação com emissoras parceiras, especialmente as universidades públicas, que desempenham papel central na produção de conteúdo qualificado, diverso e com identidade regional”, afirmou.

Para a reitora Cicília Maia, o sinal aberto da UERN TV representa um novo passo na democratização da informação e do conteúdo acadêmico para toda a comunidade. “É muita emoção, muita história e muitos desafios superados que chegamos a esse momento hoje. O sinal aberto abrangerá um raio de 40 quilômetros. O que produzimos na UERN terá um maior alcance, com programas e produções que mostram a expertise dos pesquisadores, as nossas ações de ensino e extensão”, declarou.

A iniciativa marca um novo capítulo na trajetória da TV universitária, criada em setembro de 2014. A emissora, que até então operava pela internet e pela TV a cabo, agora amplia o alcance e passa a operar como canal aberto. A UERN TV transmitirá a programação da TV Brasil, além de mostrar a identidade e as expressões culturais do estado em programas de entretenimento e telejornais produzidos localmente.

Para operar em canal aberto, a UERN TV contou com investimento federal de R$ 122.500,00 por meio do programa Brasil Digital, coordenado pelo Ministério das Comunicações. Foi necessário também garantir uma estrutura técnica mais robusta. Para isso, a instituição investiu aproximadamente R$ 1 milhão na aquisição de equipamentos para a central técnica, estrutura de estúdio e sistema de transmissão.

Em sua fala, Octávio Pieranti enfatizou que o sinal aberto é um ato de “liberdade e resistência”. “Ele representa geração de emprego, ampliação do debate público, maior alcance das ações de ensino, pesquisa e extensão da universidade, e uma comunicação de qualidade”, destacou.

Com a inauguração, a UERN TV reforça o compromisso com a difusão de valores públicos, informação de qualidade e conteúdos educativos. A expectativa é que esse novo momento consolide ainda mais a emissora como referência regional em comunicação universitária e pública, aproximando a produção acadêmica da sociedade e ampliando o acesso da população potiguar a conteúdos culturais e educativos. A estimativa é que o sinal chegue a mais de 250 mil moradores de Mossoró.  A cidade ainda receberá os sinais da Rede Legislativa, disponíveis no canal 10.

Multiprogramação

20.1 – UERN TV/TV Brasil

20.2 – Canal Gov

20.3 – Canal Educação

20.4 – Canal Saúde

Relacionadas
Cachoeiras de Macacu (RJ) 25/11/2024 – A copa do Jequitibá-rosa (Cariniana legalis) milenar, com mais de 40 metros de altura, destacada no Parque Estadual dos Três Picos, que recebe monitoramento do Projeto Guapiaçu para restauração da Mata Atlântica e educação ambiental. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Seleção TV Brasil: conheça os 12 contemplados na linha sobre natureza
Brasília (DF), 18/03/2026 - A TV Brasil Internacional lançou neste mês de março o Conecta Brasil, boletim jornalístico voltado para brasileiros que vivem, trabalham ou circulam pelo mundo. Apresentado pela jornalista Sthefanny Loredo, o programa faz um giro pelas principais notícias globais que impactam diretamente a vida da comunidade brasileira no exterior. Frame: TV Brasil
TV Brasil Internacional lança boletim jornalístico ‘Conecta Brasil’
EBC TV Brasil Rede Nacional de Comunicação Pública RNCP Universidade do Estado do Rio Grande do Norte UERN TV
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de janeiro (RJ), 20/03/2026 - Ministério da Justiça realiza ações de fiscalização em postos de combustíveis. Frame: Rodolpho Rodrigues/TV Brasil
Economia ANP fiscaliza distribuidoras de combustível no Rio de Janeiro
sex, 20/03/2026 - 19:48
Campanha de vacinação dos professores contra gripe no DF
Saúde Circulação do vírus da gripe está em alta em várias regiões do país
sex, 20/03/2026 - 19:42
Brasília (DF), 08/01/2025 - Foto feita em 12/12/2024 - O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, durante entrevista para a Agência Brasil. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Mendes critica vazamentos e envio de Vorcaro para presídio federal
sex, 20/03/2026 - 19:41
Arthur Xavier é ouro nos 200m livre, na etapa da World Séries de Barcelona, em 20;03/2026 - Natação Paralímpica
Esportes Natação paralímpica: Brasil amplia ouros em World Séries de Barcelona
sex, 20/03/2026 - 19:35
Mineiros (GO), 20/03/2026 - A população do município de Mineiros, em Goiás, passa a contar com um novo canal de televisão: a TV Unifimes. A emissora é uma iniciativa do Centro Universitário de Mineiros (Unifimes) e representa um avanço na democratização do acesso à informação, à cultura e à educação no interior do estado. A inauguração acontece em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Willian da Silva Lopes/Unifilmes
Cultura Mineiros, em Goiás, ganha canal público com inauguração da TV Unifimes
sex, 20/03/2026 - 19:15
Notas de dólar 16 de maio de 2016 REUTERS/Kham
Economia Dólar sobe a R$ 5,30, e Ibovespa cai 2,25% com tensão global
sex, 20/03/2026 - 19:14
Ver mais seta para baixo