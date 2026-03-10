Em parceria com EBC, TV Cultura do Pará amplia sinal no estado

Em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa) promoveu, nesta terça-feira (10), a reunião para marcar a expansão do sinal da TV Cultura do Pará para os municípios de Tucuruí e Parauapebas.

O lançamento aconteceu na capital Belém e marcou ainda a entrada oficial da Rádio Cultura FM do Pará na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

A cerimônia contou com a presença da gerente-executiva de Integração de Conteúdos e Rede da EBC, Lidia Neves; do presidente da Funtelpa, Miro Sanova; do assessor da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR), Marco Konopacki, além de outras autoridades e gestores da Funtelpa.

"Nós estamos muito felizes com essa expansão da Funtelpa que vai ampliar o sinal digital para 27 municípios paraenses, começando por Parauapebas e Tucuruí. A Fundação tem sido uma importante parceira no Brasil Digital, programa do Governo do Brasil que tem investido mais de R$ 250 milhões no fortalecimento da comunicação pública”, afirma Lidia Neves.

Segundo ela, a Funtelpa é uma parceira histórica da EBC nas ações de conteúdo, e contribui desde 2008 com a grade de programação e jornalismo da TV Brasil, além do trabalho conjunto em grandes coberturas, como COP30.

"É momento também de celebrar a entrada oficial da Rádio Cultura FM na RNCP, retransmitindo quatro horas diárias da programação da Rádio Nacional, emissora que neste ano completa 90 anos de existência", complementa a gerente-executiva.

A RNCP é uma rede de emissoras de rádio e televisão parceiras da EBC. O principal objetivo é promover a comunicação pública em âmbito nacional, oferecendo conteúdos informativos, educativos, culturais e de entretenimento para a população brasileira.

Em 2026, RNCP passará por uma expansão histórica. Apenas em março, estão previstas 12 novas emissoras que passarão a integrar a rede em diferentes regiões do país.

Sinal ampliado

A TV Cultura do Pará integra a RNCP desde 2008, levando diariamente para a tela da TV Brasil conteúdos que mostram a cultura e as perspectivas do estado; ao mesmo tempo em que retransmite a programação da TV Brasil para a Região Norte.

Com a expansão, as duas emissoras ampliam a oferta de informação qualificada e de interesse público para os moradores de Tucuruí, pelo canal 3.1, e de Parauapebas, pelo canal 2.1.

A expansão foi viabilizada pelo programa Brasil Digital, coordenado pelo Ministério das Comunicações (MCom), e fortalece a presença da comunicação pública no interior do Pará. Em Tucuruí, o investimento federal foi de R$ 849.990,00, com potencial de alcance superior a 225 mil habitantes do município e de cidades vizinhas. Em Parauapebas e região, o investimento soma R$ 883.980,00, beneficiando mais de 152 mil pessoas.

“O Brasil Digital veio para salvar a Funtelpa. Foi um apoio essencial para a digitalização da TV Cultura do Pará. Essa iniciativa tem sido uma grande parceria com a EBC e estamos com a intenção de implementar o quanto antes. Tenho pedido para acelerá-la, pois o Brasil Digital é nossa prioridade. Temos cada vez mais aproximado a Funtelpa da EBC”, pontua o presidente Miro Sanova.

O Programa Brasil Digital foi criado para financiar a expansão dos sinais das emissoras da RNCP e da Rede Legislativa de TV. Nesta terça-feira (10), também foi inaugurado o canal 14 da Rede Legislativa de TV, em Parauapebas, e o canal 9 da Rede Legislativa, em Tucuruí.

Novos canais em Parauapebas

(2.1) TV Cultura do Pará / TV Brasil

(2.2) Canal Gov

(2.3) Canal Educação

(2.4) Canal Saúde

(14.1) Câmara dos Deputados

(14.2) Assembleia Legislativa do Pará

(14.3) da Câmara Municipal

(14.4) do Senado Federal

Novos canais em Tucuruí

(3.1) TV Cultura do Pará / TV Brasil

(3.2) Canal Gov

(3.3) Canal Educação

(3.4) Canal Saúde

(9.1) Câmara dos Deputados

(9.2) da Assembleia Legislativa do Pará

(9.3) Câmara Municipal

(9.4) do Senado Federal)

Rádio Cultura

A Rádio Cultura FM do Pará passou a integrar oficialmente a RNCP. Com o contrato de adesão firmado, a Funtelpa vai realizar a transmissão dos sinais da EBC pela frequência do veículo (93,7 MHz) e por transmissão digital via aplicativo próprio, cobrindo os seguintes municípios: Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará.

A Rádio Cultura FM já mantinha parceria com a EBC na cobertura do jornalismo diário e em grandes eventos, como a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). A integração à RNCP amplia a presença e o alcance da comunicação pública no estado do Pará.

A emissora também vai retransmitir quatro horas diárias da programação da Rádio Nacional, garantindo a circulação de conteúdos nacionais de interesse público.

Para a gerente da RNCP-Rádios na EBC, Luciana Couto, a parceria representa um avanço estratégico na região Norte ao reforçar a integração entre emissoras públicas de rádio.