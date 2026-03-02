Explosão abre grande buraco na Rua da Consolação em São Paulo

Uma explosão abriu um grande buraco, na noite de domingo (1º), na Rua da Consolação, via de intensa circulação da região central da capital paulista. A causa da ocorrência ainda não foi identificada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão aconteceu por volta das 22h30. A via está interditada no sentido da Avenida Paulista para carros e motos. Apenas o corredor está liberado para o tráfego dos ônibus.

Foram acionadas equipes da Enel, Comgás, Defesa Civil e CET com objetivo de identificar a causa da explosão, conforme informaram os bombeiros.

A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) informou, em nota, que recebeu um chamado às 23h16 do domingo e que a equipe chegou ao local às 23h25. “Após uma averiguação, não identificou vazamento, e ressalta que o incidente no local não tem relação com a rede de gás encanado”, diz a empresa.

A Enel Distribuição São Paulo disse, em nota, que equipes da distribuidora estão atuando na ocorrência e que, para que os trabalhos fossem realizados com segurança, foi necessário o desligamento da rede no local. Apenas um cliente foi impactado, segundo a empresa, e ele está sendo atendido por meio de gerador. “As causas da ocorrência ainda estão sendo investigadas”, diz a nota.

A prefeitura de São Paulo informou que acionou a Enel para investigar o que ocasionou a explosão na Rua da Consolação, altura do número 2078.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), neste momento, a Rua da Consolação, 50 metros após a Rua Maceió, tem interdição das faixas 2, 3, 4 e calçada, no sentido bairro. O desvio de veículos está ocorrendo pela Rua Maceió e Avenida Angélica. Ônibus e táxis permanecem circulando na faixa 1 da Rua da Consolação junto à Rua Maceió.

No sentido Centro, a CET informou que está bloqueada a faixa 4, junto à Rua Matias Aires e Rua Antônio Carlos.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a SPTrans, 25 linhas de ônibus estão operando com morosidade na manhã desta segunda-feira (2), em razão de interferência viária na Rua da Consolação, sentido bairro.