logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Explosão abre grande buraco na Rua da Consolação em São Paulo

Causa ainda não foi identificada
Agência Brasil
Publicado em 02/03/2026 - 08:57
São Paulo
São Paulo (SP)-02/03/2026. Explosão abre cratera na rua da Consolação na altura do número 2104, em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/ Agência Brasil

Uma explosão abriu um grande buraco, na noite de domingo (1º), na Rua da Consolação, via de intensa circulação da região central da capital paulista. A causa da ocorrência ainda não foi identificada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão aconteceu por volta das 22h30. A via está interditada no sentido da Avenida Paulista para carros e motos. Apenas o corredor está liberado para o tráfego dos ônibus.

Foram acionadas equipes da Enel, Comgás, Defesa Civil e CET com objetivo de identificar a causa da explosão, conforme informaram os bombeiros.

A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) informou, em nota, que recebeu um chamado às 23h16 do domingo e que a equipe chegou ao local às 23h25. “Após uma averiguação, não identificou vazamento, e ressalta que o incidente no local não tem relação com a rede de gás encanado”, diz a empresa.

A Enel Distribuição São Paulo disse, em nota, que equipes da distribuidora estão atuando na ocorrência e que, para que os trabalhos fossem realizados com segurança, foi necessário o desligamento da rede no local. Apenas um cliente foi impactado, segundo a empresa, e ele está sendo atendido por meio de gerador. “As causas da ocorrência ainda estão sendo investigadas”, diz a nota.

A prefeitura de São Paulo informou que acionou a Enel para investigar o que ocasionou a explosão na Rua da Consolação, altura do número 2078.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), neste momento, a Rua da Consolação, 50 metros após a Rua Maceió, tem interdição das faixas 2, 3, 4 e calçada, no sentido bairro. O desvio de veículos está ocorrendo pela Rua Maceió e Avenida Angélica. Ônibus e táxis permanecem circulando na faixa 1 da Rua da Consolação junto à Rua Maceió.

No sentido Centro, a CET informou que está bloqueada a faixa 4, junto à Rua Matias Aires e Rua Antônio Carlos.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a SPTrans, 25 linhas de ônibus estão operando com morosidade na manhã desta segunda-feira (2), em razão de interferência viária na Rua da Consolação, sentido bairro.

Edição:
Valéria Aguiar
explosão São Paulo Rua da Consolação Corpo de Bombeiros
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Moeda Nacional, Real, Dinheiro, notas de real,Cédulas do real
Educação Pé-de-Meia: governo credita pagamento para nascidos em maio e junho
seg, 02/03/2026 - 11:10
Brasília (DF), 27/02/2026 - O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, durante entrevista exclusiva para a Agência Brasil. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Meio Ambiente COP30: mapas do caminho serão concluídos até novembro
seg, 02/03/2026 - 10:57
Indústrias, fábricas,Obras de construção, edifício sede do SENAI,construção civil
Economia Estimativas do mercado para inflação e PIB ficam estáveis
seg, 02/03/2026 - 10:20
Brasília - 27/06/2023 - O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. As inscrições podem ser feitas pelo celular ou pelo computador. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Resultado da segunda chamada do Prouni já está disponível
seg, 02/03/2026 - 10:18
Projectiles fly in the sky after Iran fired a salvo of ballistic missiles at Israel amid ongoing hostilities between Hezbollah and Israeli forces, as seen from Tyre, southern Lebanon October 1, 2024. Reuters/Aziz Taher/Proibida reprodução
Internacional Hezbollah no Líbano volta à guerra e conflito escala no Oriente Médio
seg, 02/03/2026 - 10:05
Manaus (AM), 22/11/2023, Chão rachado devido ao nível baixo do rio Igarapé Tarumã-açu, na maior seca em 121 anos que Manaus vem sofrendo. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Estiagem: quinze cidades têm situação de emergência decretada
seg, 02/03/2026 - 09:47
Ver mais seta para baixo