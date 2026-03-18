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Ferros-velhos poderão ser fechados se venderem fios de cobre roubados

Lei foi aprovada pela Assembleia do Rio de Janeiro
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/03/2026 - 07:25
Rio de Janeiro
Brasília (DF) 13/03/2025 - ALERJ CELEBRA 50 ANOS COM VISITA GUIADA TEATRALIZADA NO PALÁCIO TIRADENTES Foto: Priscila Rabello/Divulgação
© Priscila Rabello/Divulgação

Ferros-velhos no estado do Rio poderão ser interditados ou fechados, quando houver flagrante de comercialização de rolos e fios de cobre pertencentes a concessionárias de serviço público.

É o que determina o projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), nessa terça-feira (17).

A medida é de autoria original do deputado Cláudio Caiado (PSD). O texto seguirá para o governo do estado, que tem 15 dias para sancionar ou vetar a medida.

A interdição cautelar será pelo prazo de até 180 dias, quando houver flagrante, desde que comprovada a origem ilícita do material por meio de perícia da policial ou auto de reconhecimento da concessionária de serviço público.

O fechamento pode ocorrer em caso de reincidência, após o estabelecimento já ter sido interditado cautelarmente, garantido o devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Agilidade no combate

A proposta permite a interdição cautelar mesmo sem a aplicação de multa, que deverá ser ratificada em até 30 dias. A medida complementa a lei, que estabeleceu medidas administrativas, como multas, para combater o roubo, furto e receptação de cabos, fios metálicos, geradores, baterias, transformadores e placas metálicas.

“Atualmente, a norma prevê sanções como multa e cancelamento da inscrição estadual, mas não impede que ferros-velhos clandestinos e estabelecimentos irregulares continuem operando. Com a interdição cautelar, será possível agir rapidamente para coibir essas práticas criminosas, sempre garantindo o direito à defesa e a revisão da medida pelo órgão competente”, explicou Caiado.

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Edição:
Talita Cavalcante
cabos de cobre Rio de Janeiro Alerj Ferros-Velhos
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