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Força integrada contra o crime apreende mais de 1 tonelada de drogas

Em uma semana, agentes cumpriram mais de 100 mandados
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/03/2026 - 13:44
Brasília
FOTO DE ARQUIVO - Força Integrada de Combate ao Crime Organizado faz apreensão de drogas. FICCO/Divulgação
© FICCO/Divulgação

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) cumpriu, entre 23 e 29 de março, mais de 100 mandados (entre buscas e prisões). Criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e composto pela Polícia Federal e por forças de segurança estaduais, o grupo também apreendeu mais de 1 tonelada de entorpecentes.

As ações de enfrentamento ao crime organizado nesta semana ocorreram em diferentes regiões do país e foram destacadas pela Polícia Federal.

Destaques

A força de segurança estadual do Amazonas, por exemplo, apreendeu mais de 1 quilo (kg) de ouro, em Manaus. Com base nas investigações, as equipes realizaram monitoramento em uma embarcação na capital amazonense. Na vistoria, encontraram duas barras metálicas com características semelhantes ao ouro. O suspeito foi conduzido à sede da Polícia Federal de Manaus. O material foi apreendido e será submetido à análise pericial.

Outros destaques ficam por conta da Ficco/GO e da Ficco/MG, que prenderam na sexta-feira (27), no município de Hidrolândia (GO), um foragido da Justiça Estadual de Minas Gerais, acusado de tentativa de feminicídio. O suspeito tinha mandado de prisão preventiva expedido desde dezembro de 2025. O crime foi cometido em maio de 2021, em Belo Horizonte. O homem detido foi encaminhado para o presídio de Aparecida de Goiânia (GO).

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Minas Gerais também prendeu, no dia 27, um suspeito de tentativa de homicídio na cidade de Uberaba (MG). O suspeito teria desferido golpes de facão na região do pescoço da vítima durante desentendimento.

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Combate ao tráfico de drogas

Em Minas Gerais, a força integrada cumpriu mandado de prisão contra um homem apontado como integrante de facção criminosa com atuação na região do Triângulo Mineiro. O alvo havia sido condenado a uma pena de reclusão de 13 anos e sete meses por financiar o tráfico internacional de entorpecentes.

A Ficco/Ilhéus (BA) também atuou contra o tráfico de ilícitos e cumpriu 19 mandados judiciais contra líderes de uma organização criminosa que usava técnicas bancárias e nomes de terceiros para fazer o dinheiro das drogas parecer dinheiro limpo e legalizado.

Outra ação, da Ficco/SP, apreendeu 220 kg de drogas, enquanto a Ficco/AM apreendeu 800 kg em uma abordagem fluvial.

Captura de foragidos

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado aponta que, em Capivari do Sul (RS), um homem procurado pela Operação Célula Oculta foi preso. Ele não havia sido localizado durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva no município de São Leopoldo (RS).

Em outra ação conjunta da força gaúcha, um homem com mandado de prisão em aberto foi preso em Santa Catarina. Outras prisões foram realizadas pelas unidades do Amapá, de Mato Grosso do Sul, São Paulo e do Pará.

Ficcos

Criadas com base no conceito de força-tarefa, as forças integradas de Combate ao Crime Organizado têm como objetivo fortalecer o enfrentamento às organizações criminosas por meio da integração entre instituições de segurança pública.

As Ficcos estão presentes em todas as unidades da Federação. Atualmente, 39 unidades atuam em diferentes localidades do país.

Participam da iniciativa: polícias civis, militares e penais; guardas municipais, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen/MJSP) e secretarias de Segurança Pública estaduais. A atuação conjunta é coordenada pela Polícia Federal, sem hierarquia entre as instituições participantes.

Em 2025, juntas, as Ficcos realizaram 246 operações, nas quais foram cumpridos mais de 2 mil mandados de busca e apreensão e mais de 1,5 mil de prisão.

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Edição:
Juliana Andrade
drogas crime organizado Força Integrada de Combate ao Crime Organizado Ministério da Justiça
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