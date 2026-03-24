Gerson Brenner, galã de novelas dos anos 1990, morre aos 66 anos

Ator fez fama com personagens populares
Publicado em 24/03/2026 - 08:12
São Paulo (SP), 24/03//2026 - FOTO DE ARQUIVO - Ator Gerson Brenner. Foto: atorgersonbrennerfc/Instagram
O ator Gerson Brenner, que fez sucesso em novelas da Globo nos anos 1990, morreu na noite desta segunda-feira (23), aos 66 anos. Ele estava internado no Hospital São Luiz, na capital paulista. A causa da morte não foi revelada.

Gerson fez bastante sucesso na TV, principalmente em novelas. Começou sua carreira em 1989 em Kananga do Japão, folhetim exibido pela TV Manchete naquele ano. Ele interpretava o Dr. Marcelo. Ainda em 89 estreou na Globo na novela Top Model, bem popular na época.

Em 1990 atuou em Rainha da Sucata, em horário nobre. Ao lado de atores como Aracy Balabanian, Regina Duarte e Tony Ramos, Brenner se tornou bem conhecido do público. Ele interpretava um personagem que também se chamava Gerson e era filho de Dona Armênia (Aracy Balabanian), uma das protagonistas da trama.

Sua carreira decolou de vez depois de Rainha da Sucata e o ator passou a ser chamado para trabalhar em diversas outras produções da Globo. Fez Perigosas Peruas e Deus nos Acuda (ambas em 1992), Radical Chic e Olho no Olho (as duas de 1993), Vira Lata (1996), Corpo Dourado (1998), entre outras.

Além da Globo e Manchete, Brenner também fez novelas na Record e no, SBT. Ainda participou de outros programas como Alô, Doçura (SBT), Os Trapalhões e Você Decide.

Em 1998, quando já era bastante conhecido, Gerson sofreu um assalto e levou um tiro na cabeça. O ator sobreviveu ao disparo, mas ficou com graves sequelas. Não conseguia mais andar e nem se comunicar. Desde então ficou sob cuidados intensos por parte de seus familiares.

Gerson deixa a esposa Marta Mendonça e duas filhas.

 

Aécio Amado
Morre ator Gerson Brenner
An explosion caused by a projectile impact after Iran launched missiles into Israel following Israel and the U.S. launched strikes on Iran, in Tel Aviv, Israel, February 28, 2026. REUTERS/Gideon Markowicz ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Irã lança mísseis contra Israel após Trump falar em controle de Ormuz
ter, 24/03/2026 - 08:37
Inteligência Artificial - Ciência, Tecnologia; Pesquisa. Foto: Rawpick/Freepick
Cultura Faturamento do mercado fonográfico brasileiro cresce 14% em 2025
ter, 24/03/2026 - 08:35
Brasília (DF), 12/03/2026 - Mulheres no Futebol. Formiga, ex-jogadora da Seleção Brasileira de Futebol, atualmente atua no cargo de Diretora de Políticas de Futebol e de Promoção do Futebol Feminino no Ministério do Esporte. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Esportes Determinação é chave para mulheres vencerem preconceito no futebol
ter, 24/03/2026 - 08:30
Magé (RJ), 16/10/2024 - Pesca artesanal da tainha na praia do Sossego, na Baía de Guanabara. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Pescadores beneficiados pelo Seguro-Defeso recebem 6º lote nesta terça
ter, 24/03/2026 - 08:17
São Paulo (SP), 24/03//2026 - FOTO DE ARQUIVO - Ator Gerson Brenner. Foto: atorgersonbrennerfc/Instagram
Geral Gerson Brenner, galã de novelas dos anos 1990, morre aos 66 anos
ter, 24/03/2026 - 08:12
Rio de Janeiro (RJ), 06/10/2023 - O secretário-executivo do ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, e o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, falam com a imprensa após reunião no Palácio Guanabara. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça TSE retoma julgamento que pode levar à inelegibilidade de Castro
ter, 24/03/2026 - 07:48
Ver mais seta para baixo