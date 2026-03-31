logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Governo federal endurece regras de acesso ao aplicativo SouGov.br

Acesso de menores e pessoas representadas deve ser autorizado
Pedro Lacerda - Repórter da Rádio Nacional
Publicado em 31/03/2026 - 09:38
Brasília
Aplicativo SouGov.br
© Marcello CasalJrAgência Brasil

O governo federal está endurecendo as regras de acesso ao aplicativo SouGov.br. A partir deste mês, crianças, adolescentes e pessoas legalmente incapazes só podem utilizar a plataforma mediante autorização formal de um responsável.

A medida corrige uma falha de segurança e divide os usuários em dois perfis: o representante legal e o representado. Agora, pais, tutores ou curadores precisam estar vinculados ao sistema para liberar o uso aos dependentes, garantindo o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados e do ECA Digital.

Na prática, o responsável deve acessar sua conta Prata ou Ouro do Gov.br e aceitar os termos de uso. Somente após essa autorização é que o dependente terá o acesso liberado. Se houver tentativa de entrada antes da autorização, o sistema bloqueia a navegação automaticamente.

Existem diferenças nas permissões: enquanto o representante pode consultar e editar informações, o representado tem autorização apenas para leitura de dados. Além disso, funções sensíveis, como a contratação de empréstimos consignados e a Prova de Vida digital ficam suspensas para esses perfis.

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação, a iniciativa traz mais rastreabilidade e evita o uso indevido da plataforma, que atende servidores ativos, aposentados e pensionistas do Executivo Federal.

Vale lembrar que o responsável pode revogar a permissão a qualquer momento, suspendendo o acesso do dependente de forma imediata. Para o funcionamento pleno, ambos devem ter conta nível Prata ou Ouro no portal do governo.

Relacionadas
Real Moeda brasileira, dinheiro
Governo envia alertas sobre imposto de renda pelo Gov.br e WhatsApp
03/10/2023, Polícia Federal e Casa da Moeda dão início à emissão do novo passaporte brasileiro. Foto: Polícia Federal/ Divulgação
Usuários do Gov.br serão avisados sobre vencimento do passaporte
Edição:
Roberta Lopes e Rilton Pimentel
SouGov.br Aplicativo acesso regras
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Aplicativo SouGov.br
Geral Governo federal endurece regras de acesso ao aplicativo SouGov.br
ter, 31/03/2026 - 09:38
A drone view of a data centre campus of the AI infrastructure firm Nebius and Finnish developer Polarnode, ahead of the start of its construction, in a forest area in Pajarila, Lappeenranta, Finland May 26, 2025. Polarnode/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY MANDATORY CREDIT
Internacional Impacto ambiental da IA: centros de dados criam "ilhas de calor"
ter, 31/03/2026 - 09:05
Brasília (DF), 11/03/2026 - Tira-Dúvidas do IRPF de 2026. Arte/Agência Brasil
Economia Saiba quem deve declarar Imposto de Renda em 2026
ter, 31/03/2026 - 09:01
São Paulo (SP), 31/03/2026 - Grande incêndio atinge distribuidora de tintas em Diadema (SP) Foto: : Marcos Palumbo/Divulgação/Corpo de Bombeiros de SP
Geral Grande incêndio atinge distribuidora de tintas em Diadema (SP)
ter, 31/03/2026 - 08:50
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Prazo para BRB apresentar balanço acaba nesta terça-feira (31)
ter, 31/03/2026 - 08:28
Imagem de satélite mostra um terminal petrolífero na Ilha Kharg 25/02/2026 Planet Labs PBC/Divulgação via REUTERS
Internacional Irã incendeia petroleiro gigante perto de Dubai após alertas de Trump
ter, 31/03/2026 - 08:24
Ver mais seta para baixo