logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Governo reconhece situação de emergência em cidades de MG, RJ e SP

Portaria está publicada no Diário Oficial
Agência Brasil
Publicado em 04/03/2026 - 08:21
Brasília
Matias Barbosa (MG), 01/03/2026 - Consequências das fortes chuvas e transbordamento do rio Paraibuna na cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

As tempestades que atingiram estados da Região Sudeste nos últimos dias levaram o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional a reconhecer situação de emergência em 16 cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

A medida está publicada na edição desta quarta-feira (4) do Diário Oficial da União.

A maioria das cidades citada no documento estão em Minhas Gerais. Oito tiveram a  situação decretada em decorrência de chuvas intensas e uma por conta de inundações. O número de mortos no estado passou de 70.

Ouça detalhes na Radioagência Nacional:
 


Rio de Janeiro

O documento cita quatro municípios fluminenses. Todos em decorrência das tempestades. O estado registrou mais de 100 ocorrências relacionadas às chuvas. 

São Paulo

Dois municípios paulistas constam na lista: Peruíbe e Ubatuba. Em Ubatuba, choveu por 12 horas volume de chuva equivalente à média histórica de todo o mês de fevereiro.

Recursos federais

O reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública é uma das exigências para que estados e municípios acessem recursos federais para restabelecimento e assistência humanitária.

Para isso, as localidades precisam apresentar planos de trabalho e metas de atuação, por meio do S2iD – Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.

O trâmite para solicitação de recursos está detalhado no portal do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, assim como orientações práticas sobre como usar o S2iD.


Veja os municípios que tiveram a situação e de emergência decretada nesta quarta-feira (4):

UF Município
MG Água Boa
MG Areado
MG Cataguases
MG Ewbank da Câmara
MG Gouveia
MG Itamarati de Minas
MG Jaboticatubas
MG João Pinheiro
MG Mata Verde
MG Poté
RJ Angra dos Reis
RJ Mesquita
RJ Nova Iguaçu
RJ São João de Meriti
SP Peruíbe
SP Ubatuba

 

Relacionadas
Matias Barbosa (MG), 01/03/2026 - Consequências das fortes chuvas e transbordamento do rio Paraibuna na cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Quatro municípios atingidos por chuvas receberão R$ 11,5 milhões
28/02/2026 - Juíz de Fora - MG - Bombeiros fazem a última frente de procura de vítimas em que estão tentando resgatar o corpo de um menino de 9 anos, após deslizamento de terra no bairro Paineiras. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
Sobe para 72 o número de mortos nas chuvas em Minas Gerais
Juiz de Fora (MG), 27/02/2026 - Deslizamento de terra do Morro do Cristo, ocorrido durante a tempestade de segunda-feira, 23 de fevereiro, no Bairro Paineiras. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Lula sobrevoa neste sábado áreas afetadas pelas chuvas em Minas Gerais
Edição:
Talita Cavalcante
chuvas em Minas Gerais Diário Oficial governo Emergência Multimídia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 04/03/2026 - Idace avança no reconhecimento de 11 Projetos de Assentamentos Estaduais no Ceará, junto ao Incra. Foto: GEDEF/Idace
Direitos Humanos Publicado texto que reconhece assentamento para reforma agrária no CE
qua, 04/03/2026 - 09:28
Rio de Janeiro (RJ) 25/11/2023 – Protesto com pares de sapato representando mulheres vítimas de feminicídio, em Copacabana, no Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Vítimas de feminicídio aumentaram 96% no estado de SP, em quatro anos
qua, 04/03/2026 - 09:25
Matias Barbosa (MG), 01/03/2026 - Consequências das fortes chuvas e transbordamento do rio Paraibuna na cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Governo reconhece situação de emergência em cidades de MG, RJ e SP
qua, 04/03/2026 - 08:21
Rio de Janeiro (RJ), 04/03/2026 - Lançamento da campanho Feminicídio Nunca Mais, organizada pela NO MORE Foundation, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo - Embratur e Empresa Brasil de Comunicação - EBC, no monumento do Cristo Redentor. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Direitos Humanos Cristo Redentor é iluminado com mensagens de campanha contra violência
qua, 04/03/2026 - 08:10
Brasília (DF), 08/12/2025 - Caminhos da Reportagem compartilha a rotina e os desafios da Menopausa. Frame Tv Brasil
Saúde Estudo pede mais políticas públicas para reduzir efeitos da menopausa 
qua, 04/03/2026 - 08:02
São Paulo (SP) - 04/12/2025 - PF faz operação contra vazamento de fotos íntimas e abuso sexual infantojuvenil Foto: Polícia Federal
Justiça PF prende Daniel Vorcaro em 3ª fase da Operação Compliance Zero
qua, 04/03/2026 - 07:50
Ver mais seta para baixo