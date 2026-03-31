Geral
Grande incêndio atinge distribuidora de tintas em Diadema (SP)
Não há feridos, segundo os bombeiros
Agência Brasil
Publicado em 31/03/2026 - 08:50
São Paulo
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Um incêndio de grandes proporções atinge uma distribuidora de tintas em Diadema, na região da Grande São Paulo, desde a madrugada desta terça-feira (31). A empresa também comercializa materiais de construção.
Não há feridos segundo informações dos bombeiros.
O depósito da distribuidora, que fica na Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel, foi totalmente consumido pelas chamas.
O Corpo de Bombeiros está no local com 22 viaturas e 60 homens.
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