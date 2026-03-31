Grande incêndio atinge distribuidora de tintas em Diadema (SP)

Não há feridos, segundo os bombeiros

Um incêndio de grandes proporções atinge uma distribuidora de tintas em Diadema, na região da Grande São Paulo, desde a madrugada desta terça-feira (31). A empresa também comercializa materiais de construção.

Não há feridos segundo informações dos bombeiros.

O depósito da distribuidora, que fica na Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel, foi totalmente consumido pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros está no local com 22 viaturas e 60 homens.