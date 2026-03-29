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Incêndio de grandes proporções atinge fábrica no Brás, em São Paulo

Bombeiros e Defesa Civil estão no local
Agência Brasil
Publicado em 29/03/2026 - 09:05
São Paulo
Incêndio em fábrica de sinuca no Brás, em São Paulo
© Defesa Civil

Um grande incêndio atinge uma fábrica de mesas de sinuca no Brás, região central da capital paulista. O Corpo de Bombeiros está no local com 30 viaturas e 59 agentes.

A fábrica fica na Rua Sampaio Moreira 162 e, até o momento, não há registro de vítimas. Para ajudar no combate às chamas também foi chamada Defesa Civil. A Enel e a Sabesp também foram acionadas.

Não se sabe o que causou o fogo.

Edição:
Odair Braz Júnior
Incêndio Brás São Paulo bombeiros Defesa Civil
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