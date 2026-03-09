Incêndio de grandes proporções atinge galpão no Rio

Um incêndio de grandes proporções atinge o galpão da empresa Motocriss na Rua da Regeneração, 942, no bairro de Ramos, na zona norte da capital fluminense. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) foi acionado às 6h49 desta segunda-feira (9). Até o momento, não há registro de vítimas.

Neste momento, cerca de 60 militares de 14 unidades da corporação atuam na ocorrência, em três frentes de combate. As equipes contam com apoio de 27 viaturas, incluindo escadas mecânicas para ataque aéreo às chamas. Drones com câmera térmica também estão sendo empenhados para monitoramento estratégico dos pontos de calor.

A Secretaria Municipal de Educação informou que uma unidade da região de Ramos adiou o horário de entrada por conta do incêndio. A escola não foi atingida.

A Secretaria Estadual de Saúde disse que as unidades da rede de saúde estadual estão funcionando normalmente.



