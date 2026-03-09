logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Incêndio de grandes proporções atinge galpão no Rio

Não há registro de vítimas
Agência Brasil
Publicado em 09/03/2026 - 09:36
Rio de Janeiro
09/03/2026 - Incêndio de grandes proporções atinge galpão no Rio. Foto: Corpo de Bombeiros RJ/ Divulgação
© Corpo de Bombeiros RJ/ Divulgação

Um incêndio de grandes proporções atinge o galpão da empresa Motocriss na Rua da Regeneração, 942, no bairro de Ramos, na zona norte da capital fluminense. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) foi acionado às 6h49 desta segunda-feira (9). Até o momento, não há registro de vítimas.

Neste momento, cerca de 60 militares de 14 unidades da corporação atuam na ocorrência, em três frentes de combate. As equipes contam com apoio de 27 viaturas, incluindo escadas mecânicas para ataque aéreo às chamas.  Drones com câmera térmica também estão sendo empenhados para monitoramento estratégico dos pontos de calor.

A Secretaria Municipal de Educação informou que uma unidade da região de Ramos adiou o horário de entrada por conta do incêndio. A escola não foi atingida.

A Secretaria Estadual de Saúde disse que as unidades da rede de saúde estadual estão funcionando normalmente.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
 

Relacionadas
Cavalcante (GO), 13/10/2025 - Incêndio florestal na Chapada dos Veadeiros. Foto: Mayandi Inzaulgarat/ICMBio
Governo divulga planejamento para enfrentar incêndios em 2026
Edição:
Valéria Aguiar
Incêndio Rio de Janeiro Galpão empresa Motocriss Rua da Regeneração 942 ramos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 08/03/2026 Ato 8 de Março – Dia Internacional das Mulheres em Brasília. Foto; Valter Campanato/Agência Brasil
Direitos Humanos São Pão registra feminicídio no Dia Internacional da Mulher
seg, 09/03/2026 - 11:13
joão fonseca, indian wells, tênis
Esportes João Fonseca avança para oitavas do Masters 1000 de Indian Wells
seg, 09/03/2026 - 10:59
Supermercado no Rio de Janeiro 14/03/2020 REUTERS/Sergio Moraes
Economia Estimativas do mercado para inflação e PIB ficam estáveis
seg, 09/03/2026 - 10:40
Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2025 – Candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral CNU: prazo para candidato confirmar interesse em vaga termina hoje
seg, 09/03/2026 - 10:39
09/03/2026 - Incêndio de grandes proporções atinge galpão no Rio. Foto: Corpo de Bombeiros RJ/ Divulgação
Geral Incêndio de grandes proporções atinge galpão no Rio
seg, 09/03/2026 - 09:36
Bomba de extração de petróleo no Texas
Internacional Petróleo se encaminha para aumento recorde com escalada da guerra
seg, 09/03/2026 - 08:46
Ver mais seta para baixo