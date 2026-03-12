logo ebc
Litoral e região leste de SP têm alerta de perigo para chuvas intensas

Em todo o estado, o dia terá pancadas de chuva e trovoadas
Odair Braz Junior - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/03/2026 - 13:50
São Paulo
24/02/2026 - Alto volume de chuva em Peruíbe no estado de São Paulo. Foto: Frame/defesacivilsp/Instagram
O estado de São Paulo deve permanecer com forte volume de chuvas nesta quinta-feira (12) e nos próximos dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os municípios do litoral e da região leste estão em alerta de grande perigo, com níveis acima de 66 mm/h.

A previsão vale também para a cidade praiana de Peruíbe, que foi fortemente atingida pelas chuvas na noite de quarta (12) para quinta (13). Haverá chuva no município ao longo do dia e à noite.

Além do litoral paulista, serão afetadas pelas chuvas a região metropolitana de São Paulo, Vale da Paraíba e Piracicaba. Há risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas nessas áreas.

Nesta quinta-feira (12), o estado terá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas durante o dia todo. À noite, a chuva será isolada, afetando cidades ao leste e no litoral.

Na sexta-feira (13), o cenário permanece o mesmo, com muitas chuvas e trovoadas, além do céu coberto por nuvens. A temperatura deve apresentar um leve aumento, com máxima de 28ºC e mínima de 17ºC.

Desalojamento em Peruíbe 

As cidades Peruíbe e Ubatuba, do litoral paulista, tiveram altos volumes de chuva nesta noite. Em Peruíbe, a chuva atingiu 61 milímetros nas últimas 24 horas, duas pessoas ficaram desalojadas e outras 70 desabrigadas. A cidade está em estado de atenção.

Em Ubatuba, a chuva causou a queda de uma árvore na estrada Archisio Ceschi, que foi removida pela prefeitura, e um poste de energia na via principal do bairro Rio Escuro.

