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Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 17 milhões

Números sorteados são: 21 - 23 - 28 - 36 - 57 - 58
Agência Brasil
Publicado em 24/03/2026 - 21:27
Brasília
Brasília, DF 31/12/2025 - A Mega-Sena da Virada será sorteada nesta quarta-feira (31) à noite, em São Paulo. O concurso pagará um prêmio estimado de R$ 1 bilhão aos acertadores das seis dezenas. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.986 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (19). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 17 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 21 - 23 - 28 - 36 - 57 - 58

  • 24 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 58.355,02 cada
  • 1.753 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.316,91 cada

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Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (26), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena Loterias Caixa
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